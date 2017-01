Sampaoli habla del mercado: Jovetic, Lenglet, Vangioni...

Jorge Sampaoli ha dado un repaso del mercado de fichajes en su primera rueda de prensa de 2017. La expectación ha sido máxima en sala de prensa, no solo por su enfrentamiento de este miércoles ante el Real Madrid sino por los últimos movimientos de la dirección deportiva. "El mercado es complejo, es difícil conseguir jugadores con la altura de lo que el club necesita. Estamos a la espera de saber qué pasa con Kolo y otras alternativas. Seguramente se va a ver en una semana o diez días", ha dicho el argentino, que da preferencia a un refuerzo en defensa que en la delantera.

"El tema del central debe ser rápido, no aguantamos con futbolistas en esa posición", ha dicho Sampaoli, que ha recalcado su prioridad: "Me preocupa más el tema del central que el del delantero. El delantero es para complementar, pero viendo lo que sucede en el mercado se hace complejo elegir algo concreto para lo que uno necesita".

En cuanto a los nombres propios, Clément Lenglet parece que será el primero en llegar. "A Lenglet lo venimos siguiendo desde hace tiempo porque tiene un enorme futuro pero no sé cómo va la operación, si está avanzado o en qué punto. Seguramente me dirán algo cuando esté cerrado, es una operación de futuro".

Otro de los nombres que ha salido en las últimas horas ha sido el de Stevan Jovetic, delantero del Inter de Milán y sobre el que Sampaoli ha dicho: "A Jovetic también le veníamos observando, pero todavía no hay nada concreto".

La salida de Kolo podría provocar la llegada de un lateral, para dar descanso a Escudero, sin relevo natural, y Vangioni es uno de los mejor colocados: "Al irse Kolo, se abre la posibilidad de que llegue un lateral para que Sergio no juegue tantos partidos, pero es un mercado difícil, si no viene alguien Sarabia también lo ha hecho muy bien ahí. Si no llegan los adecuados será como el primer semestre".