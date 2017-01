M'Bia quiere volver a Europa

Stephane M'Bia se ha cansado del fútbol chino. El ex del Sevilla lleva seis meses en el Hebei China Fortune y estaría encantado de volver al fútbol europeo. Durante una entrevista a 'RMC Sport', el camerunés fue preguntado sobre su posible regreso al Olympique de Marsella, club del que salió en 2012 para ir al QPR inglés. "¿Un retorno a OM, por qué no...?". El exsevillista fue más allá ya aseguró que "todavía no he jugado en Italia y una transferencia a la Serie A no me haría daño". Cuando le preguntaron en qué equipo italiano le gusta jugar, M'Bia contestó: "Juventus, Milan o Inter".