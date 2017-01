Jovetic: "Nasri me dijo todo lo bueno que hay en el Sevilla"

Hecho oficial a las 17:45 y presentado a las 18:00 h. Stevan Jovetic aterrizó por la mañana en la capital hispalense y se marchó al Premap para pasar el reconocimiento médico. Más tarde, se desplazó hasta Los Lebreros, a la espera de conocer el resultado de las pruebas y del 'OK' del Inter de Milán. A las 17:35 abandonó el hotel, camino del Sánchez Pizjuán, donde ha valorado ante los medios, en un buen español, que aprendió en su país "viendo telenovelas y Los Serrano", su fichaje por el Sevilla.

"Acepté venir al Sevilla porque es un gran club, está disputando la Champions League, juega en la Liga española y tiene un gran entrenador", comenzó diciendo el montenegro, quien lucirá en su espalda el mítico '16' de Antonio Puerta.

¿Está para jugar? "Estoy en una condición buena. Hablaré mañana con el entrenador y decidiremos. Con Nasri hablé y me dijo todo lo bueno que hay en Sevilla: ambiente familiar, un gran club, un gran entrenador... Y por eso acepté venir aquí".

Jovetic, como Nasri, Luis Fabiano, Pareja u otros, llega a Nervión en un momento en el que está lejos de su mejor nivel. ¿Lo recuperará en el Sevilla? "Sí, creo que va a ser así", se limitó a decir.

Los objetivos que se marca en esta nueva etapa: "Queremos hacer lo mejor que podamos, también en la Champions League. Y quedar entre los tres o cuatro primeros equipos en España. Será difícil, pero creo que podremos".

Una gran duda estriba en dónde le va a colocar Sampaoli. Él prefiere hacerlo acompañado, sea donde sea. "Por detrás de un delantero, junto a otro atacante, por la izquierda... Me gusta jugar más con otro punta, no como referencia".

Tras esa cuestión, llegó la curiosidad de la tarde. "Cuando muy pequeño, en mi país, veía muchas telenovelas suramericanas y Los Serrano". confesó cuando le preguntaron por su buen uso del castellano. Jovetic, por otra parte, no quiso ponerse "una cifra de goles ni de partidos jugados".

El montelengrino dedicó elogios para Jesús Navas, con quien coincidió en el City y quien podría regresar al Sevilla el próximo verano gratis. "No he hablado con Navas, porque hace un año y medio que me fui de allí. Jesús es un buen chaval y un buen jugador".

Por último, su explicación a por qué dejó de brillar como lo hizo en la Fiorentina. "Cuando llegué al City tenía muchos problemas con las lesiones y por eso no gocé de continuidad. Después jugué mucho más, en el Inter empecé bien los primeros seis meses y... acabé jugando menos".

Su ídolo, por cierto, es "Shevschenko".