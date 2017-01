A Rodrigo Caio le preguntan por el presunto interés del Sevilla

Rodrigo Caio tiene una propuesta de renovación por parte del Sao Paulo, aunque el jugador tiene claro que su futuro, tarde o temprano, estará fuera de Brasil. "No tengo ninguna propuesta oficial para salir, por lo que es difícil decir si me voy a quedar o voy a salir. Tengo el sueño de salir de aquí con un título y ese es mi objetivo", dijo a ESPN Brasil el zaguero que Sampaoli pidió el verano pasado. "¿El Sevilla? Lo vi en las redes sociales, pero no tengo nada oficial", dijo.

Sobre su renovación, Caio señaló que espera una respuesta del club. "No he tenido retorno todavía. Quien se está encargando de esto es el abogado del club, Alexadre Pássaro. Dijo que durante la Copa Florida íbamos a conversar, pero no ha sucedido", reveló el zaguero, que también ha sido vinculado al Nápoles y al Hamburgo.

Caio acaba contrato en octubre de 2018, por lo que, si no renueva, su equipo irá perdiendo fuerza en las negociaciones. Hasta ahora se ha mostrado duro y en verano impidió que el zaguero fuera nervionense.