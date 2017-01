A Trémoulinas le sale una 'novia' en Portugal

Para abordar un tercer fichaje, Monchi debe aligerar antes la plantilla, siendo varios los nombres en el disparadero. Entre ellos, inevitablemente, el de Trémoulinas, que en teoría debería estar ya recuperado de la lesión que sufrió en mayo pero que sigue sin dar señales de vida, sin que el club aclare tan extraña situación.

El francés, además, acaba contrato en junio y no renovará, por lo que podría adelantar una salida que parecía llevarle de regreso a su país, si bien ESTADIO Deportivo ha podido conocer que también está en la agenda de uno de los tres grandes de Portugal. No ha trascendido, sin embargo, el nombre del club en concreto, pero todo apunta al Benfica, que tiene lesionados a sus dos laterales izquierdos: el español Grimaldo y el ex malaguista Eliseu.