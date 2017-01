Monchi: "Hay que aprovechar lo que queda de mercado"

Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' habló en 'Tiempo de Juego' de la 'Cadena Cope' unos minutos después de que el Sevilla F.C. viviera una noche mágica en el Sánchez-Pizjuán ante el Real Madrid. "He sufrido y con el gol he explotado como cualquier aficionado. Me he subido a la silla y lo he celebrado, aunque no como Sampaoli", explicó Monchi, a la hora de hablar del gol de Jovetic que dio la victoria a los nervioneses en el añadido.

Sobre las aspiraciones del Sevilla en LaLiga, el de San Fernando aseguró que "hay que tener los pies en el suelo, pero sin renunciar a nada. Si hemos crecido tanto estos últimos años es por ser ambiciosos. Si LaLiga se va a los 90 puntos difícilmente la ganaremos. No somos tan superiores como Madrid o Barça para estar 40 partidos sin perder".

Monchi también mencionó que siguen trabajando para reforzar la plantilla y no descarta nuevos fichajes. "Hay que aprovechar lo que queda de mercado por si se pudiera apuntalar la plantilla. Estamos manejando muchos nombres". Cuestionado sobre el fichaje de Jovetic, el director deportivo sevillista explicó que "yo doy el nombre y le convencemos entre Sampaoli y yo. La marca 'Sevilla' también ayuda a convencerle".

Por último, el isleño se refirió a Sergio Ramos y la polémica que se ha generado los últimos días en torno al camero. "Ramos no estuvo muy afortunado, pero hay que empezar a construir que en Sevilla se le trate como a otro rival, sin cebarse con él. Los medios y la gente que opina en ellos han faltado al respeto al Sevilla. Somos un club centenario que ha hecho mucho por España", concluyó.