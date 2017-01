Ramos: "Ha sido uno de mis mejores partidos en el Pizjuán"

El capitán del Real Madrid Sergio Ramos atendió a algunos medios en la zona mixta del Ramón Sánchez-Pizjuán una vez finalizado el encuentro ante el Sevilla, donde los blancos perdieron por 2-1. "Ganamos y perdemos todos. Hay que estar orgullosos del grandísimo partido que se ha hecho", afirmó Ramos.

El defensor de Camas, que marcó el 1-1 para el Sevilla al rematar hacia su propia portería un centro de Sarabia, no le dio mayor importancia a ese fallo. "El gol en contra ha sido solo un lance del juego. A nivel personal creo que ha sido un grandísimo partido, de los mejores míos desde que vengo a jugar aquí, y del equipo también", explicó.

Ramos también tuvo buenas palabras para Sampaoli, quien le defendió en la rueda de prensa previa al partido tras la polémica desatada en torno al central sevillano. "Siempre he dicho que me gusta la gente que tiene personalidad, que va de frente. Me parece un grandísimo entrenador, ya lo demostró con la selección que manejó y ahora lo está haciendo bien".

Por último, el ex del Sevilla habló de las opciones de liga que tienen los nervionenses. "Han hecho una gran primera vuelta, pero ahora es cuando viene lo fuerte, vamos a ver si se mantienen arriba. Yo creo que son candidatos".