Iborra: "¿Ganar LaLiga? Sería algo épico"

Vicente Iborra, capitán del Sevilla, ha analizado la actualidad del equipo después de la dulce victoria de ayer ante el Real Madrid. Mucho se está hablando sobre la candidatura del conjunto de Sampaoli a LaLiga, algo que Iborra subraya pero siempre desde la cautela. "La realidad dice que estamos ahí, que a día de hoy somos candidatos, que podemos ilusionarnos porque los números están ahí y nadie nos lo va a quitar pero siempre con prudencia y con los pies en el suelo porque aún ni hemos acabado la primera vuelta", ha dicho en Radio Marca.

El de Moncada, pese a que ha habido interés de algún que otro club, no piensa en su salida de Nervión: "Sueño con vivir momentos como los de esta semana, es un privilegio jugar en este equipo, en este club, con estos compañeros, y ojalá podamos vivir momentos como los de ayer. Mi futuro no es algo que me planteé, más con la situación que estamos en Liga y en Champions... Siempre he priorizado lo deportivo, estamos en un momento inmejorable y quiero disfrutar de este momento".

Partidos en casa: "El Sánchez-Pizjuán tiene magia, tiene ese algo que siempre puede pasar algo, que el equipo nunca se da por vencido, que la afición es un jugador más... Quizás sea muy difícil conseguir lo que hemos hecho pero en el Sevilla puede pasar cualquier cosa. Vamos día a día y con los pies en el suelo, pero vamos a soñar".

Posibilidad de ganar LaLiga: "Sería algo épico, con la diferencia de presupuestos y de potenciales. Algo como lo que hizo el Atlético, que tiene muchísimo valor y hay que reconocerlo. Estamos hablando de casi 90 puntos, es una barbaridad. Seguimos trabajando, estamos en un camino muy difícil pero quién sabe lo que puede pasar".

Jovetic, Nasri: "Hay que vivir dentro del vestuario para saberlo. Nosotros nos dedicamos a ayudarles, a que se sientan cómodos y todo eso hace que ellos muestren su mejor nivel. Si Monchi los trae es por algo".

Polémica con Sergio Ramos: "Fue una situación difícil para todos. A nadie le gusta escuchar insultos en un campo de fútbol. Todos deben reflexionar, saber lo que han hecho bien y mal, porque al final dentro del campo somos compañeros, lo que pasa en el campo ahí se queda. Son situaciones difíciles y hay que ayudarse".

Mensaje a los Biris: "No soy quién para dar lecciones a nadie. No es bonito escuchar insultos en un campo, más cuando hay niños, tenemos que ser conscientes de que nuestras actitudes no son las correctas y que también somos ejemplo para muchos niños".

Se equivocó Sergio Ramos: "A lo mejor sí, por el ímpetu, por los gestos, pero puedo entender que le sobrepasara la situación, porque es su casa, fue su afición y se sintiera dolido en ese momento. Estoy seguro de que él sabe que no hizo bien y que no lo volvería a hacer".

En Champions, el Leicester: "Va a ser una eliminatoria atractiva, nos enfrentamos al vigente campeón de la Premier, aunque ahora no estén en su mejor momento. Será difícil para los dos, igualado y lo afrontamos con muchísima ilusión".