Ben Yedder, el significado de 'miarma', la tortilla y 'Triplete'

En cuatro meses, Ben Yedder acumula un buen número de anécdotas en Sevilla. Nada más aterrizar, alguien le llamó ´miarma´. Le picó la curiosidad y al primero que le preguntó el significado fue a N´Zonzi.

"Su significado, más allá de la broma, es bonito, me gusta mucho, es simpático. Fue casi la primera palabra que me dijeron y cuando lo busqué en Internet me gustó saber lo que significa", cuenta un Ben Yedder que se siente muy integrado en el grupo. "Estoy muy bien, todos en el vestuario son grandes personas y que haya franceses ayuda al principio, pero ahora me relaciono con todos por igual", señala el franco-tunecino.

Tras un periódo de adaptación, ya disfruta plenamente de Sevilla, "una ciudad que es preciosa y tiene un centro histórico único" y de su gastronomía, especialmente de la "tortilla de patatas".

A la entrevista con ED acude con su ojito derecho ´Triplete´, el nombre con el que bautizó al balón con el que anotó su primer ´hat-trick´ en España, a la Formentera en Copa. Después anotaría el segundo ante la Real, "su hermano".