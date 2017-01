Sampaoli aclara su futuro y habla sobre posibles fichajes

Jorge Sampaoli acudió hoy a la sala de prensa de la Ciudad Deportivo José Ramón Cisneros Palacios para dar la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo ante Osasuna. El argentino no eludió ningún tema y trató su futuro en el Sevilla F.C. y los movimientos que puede realizar el equipo en lo que queda de mercado invernal. "Tengo contrato por dos años y no pienso más que en este club. Estoy vinculado a eso solamente, sabiendo también que este regadero de noticias son incontinuos. Seguramente lo positivo que se genera hoy mañana generará críticas. Todo se modifica con el tiempo. Sería una falta de respeto al Sevilla hablar de otro equipo. Estoy feliz y no pienso más que en el partido del domingo, no me ilusiono con nada que no sea estar acá", aseguró.

Cuestionado de nuevo sobre el interés del Barça y la posibilidad de entrenar a Messi, Sampaoli aseguró que "hay cosas alcanzables y otras que no. Cuando tuve el momento de entrenar a Messi no pude porque tenía compromiso con el club. Todo el mundo querría entrenar al mejor jugador del mundo, pero a veces se puede y a veces no".

A la hora de hablar de fichajes, el de Casilda se mostró satisfecho con la actual plantilla, aunque no descartó movimientos. "Estamos conforme y contentos con el plantel que tenemos. Si se abre la posibilidad de que venga un jugador que sume será bienvenido, pero estamos conforme y no nos surge el tema. Hasta ahora no hay nada concreto de ninguna salida de nadie, tampoco en la portería. El paso del tiempo hará que algún jugador tome una decisión o que algún club se decida por él". Sampaoli también habló de nombres propios, como el del valencianista Dani Parejo. "Es un jugador que requerimos en el mercado anterior y que valorizamos mucho por su calidad, pero, hoy por hoy, por lo que necesitó incorporar el club en este mercado, no se pudo concretar esa posibilidad. Ojalá en el futuro se puedan tener acá jugadores como Parejo", concluyó.