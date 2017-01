Alquimia en Nervión: El Sevilla sube 20 millones en 6 meses

El 'Rey Midas'. Así es como conocen en Europa desde hace varios años al director deportivo sevillista. Un Monchi que ha sabido convertir en oro todo lo que ha tocado, contándose por decenas sus rentables operaciones y siendo hoy día la envidia y el objeto de deseo de los grandes clubes del 'Viejo Continente'. Un Monchi que, en este curso, ha sabido rodearse del mejor alquimista, un Jorge Sampaoli que sabe hacer oro del plomo y que en Nervión está bordando su fútbol, aupando de paso al conjunto sevillista hasta la segunda posición de la tabla clasificatoria en Liga, donde ha conseguido plantar cara a Real Madrid y Barça.

Un Sevilla hecho a su medida por el mejor 'fichador' posible y que el de Casilda ha sabido rentabilizar en tan sólo seis meses de competición; no sólo en términos deportivos, sino también económicos. Tanto es así que la plantilla sevillista ha pasado en esta primera vuelta de 224 millones de euros a 244.

O lo que es lo mismo: un valor de mercado que se ha incrementado en 20 millones de euros, habiéndose ido un futbolista (Kolo) y llegado otros dos (Lenglet y Jovetic). Un rendimiento extraordinario de su plantel que ya se ha convertido en habitual en el Sánchez Pizjuán, pero que, en esta temporada, se ha visto protagonizado por hombres como Steven N'Zonzi (el futbolista con mayor peso monetario de la plantilla sevillista: 25 millones de euros), Vitolo, Sergio Rico o Samir Nasri, tasados por la web especializada Transfermarkt en 20 kilos. Pablo Sarabia, Luciano Vietto y Wissam Ben Yedder son los otros integrantes del vestuario que en mayor medida han posibilitado dicho crecimiento económico, hasta el punto de ser diez los blanquirrojos que han visto incrementado su valor de tasación desde que echara a rodar el balón el pasado verano.



La cuarta de LaLiga

Y, ante tanto 'jugón' y tanta revalorización de sus activos, no es de extrañar que la plantilla sevillista sea la cuarta de España en lo que a ese apartado se refiere, siendo superada, lógicamente, únicamente por la de los tres grandes. Un Real Madrid con 768,80 millones de euros, gracias, en parte, a su 'BBC'; un Barcelona al que su 'MSN' y el resto de 'cracks' lo colocan en la segunda posición, con un valor de 753,50 millones de euros, y un Atlético Madrid con 497,50 millones de euros, más del doble que la de Nervión, que ahí es poco.

Unas cifras que no hacen más que poner todavía más de manifiesto la importancia de lo hecho hasta ahora por el Sevilla de Jorge Sampaoli, que se ha servido de su 'amateurismo' para imponerse con sus pupilos ante lo establecido; un largo camino que el casildense tendrá que acabar de apuntalar en esta segunda vuelta, que el Sevilla afronta como segundo clasificado y emparejado con el Leicester inglés en los octavos de final de la Liga de Campeones. Para ello, lógicamente, intentará 'resucitar' a algunos de los hombres que han quedado por el camino en estos meses. Y es que también hay plomo en Nervión, siendo efectivos como P.H. Ganso (-2,5 millones), Sirigu o Kiyotake (-1 millón de euros cada uno) los que han visto depreciado su valor de mercado desde que arribaran al Sánchez Pizjuán. El peaje necesario, entienden algunos.



Stevan Jovetic: El nuevo reto de Monchi hasta final de temporada

La actualización de los valores de mercado ha coincidido en el tiempo con el fichaje de Stevan Jovetic, quien, curiosamente, ha visto rebajado su precio (de 12,5 millones a diez) ante su falta de protagonismo en el Inter. Tras dos goles y una asistencia como sevillista, ya está claramente al alza, siendo el nuevo reto de Monchi en lo que a rentabilidad se refiere.



La mayor subida: Ben Yedder, de nueve a 15 millones de euros

Unos diez millones de euros abonó el Sevilla Fútbol Club al Toulouse el pasado verano por el franco-tunecino Wissam Ben Yedder, un futbolista que, en ese momento, según ´Transfermarkt´, gozaba de un valor de mercado de nueve millones de euros y que, ahora, tras seis meses en Nervión (en los que ha conseguido 15 goles y tres asistencias en los 1.465 minutos que ha disputado), goza de una tasación de 15 millones de euros. Nada más y nada menos que seis millones más que cuando arribó a Nervión, lo que lo convierte en el jugador del vestuario sevillista que más se ha revalorizado. Le siguen Sergio Rico (de 15 a 20) y N'Zonzi (de 20 a 25), que han visto incrementado sus valores en cinco millones.



La gran bajada: Ganso, el 'patito feo' del 'amateurismo'

En la otra cara de la moneda, la de los jugadores que no han sabido rentabilizarse como sevillistas hasta el punto de, incluso, llegar a depreciar su valor de mercado, se encuentra el brasileño P.H. Ganso, quien no ha sido capaz de dejar más de un par de pinceladas como blanquirrojo en lo que va de campeonato. Una pobre actuación que, lógicamente, le ha depreciado de cara a futuros compradores. En estos seis meses, ha pasado de los diez millones de euros a los 7,5 de valor de mercado, de ahí que no extrañe que la dirección deportiva sevillista le acabe dando 'boleto' el próximo verano (si no lo hace ahora) ante la llegada de una oferta con la que recuperar parte de lo invertido.