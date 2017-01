Monchi tantea a Hazard para el verano

no se detiene en este mercado invernal, que cierra hoy sus puertas. De hecho, según apunta ´Foot Mercato´, ya ha puesto sus ojos de cara a la próxima temporada en el belga, al que conoce muy bien de los recientes enfrentamientos con elEl mediocentro ofensivo, en el que el director deportivo podría ver un relevo de, está también en la agenda de, aunque para los colchoneros no es una prioridad. El problema es que tiene contrato hasta 2020 y su fichaje no sería nada barato, puesto que es un fijo en las alineaciones del conjunto alemán, que pagó 8 millones al Chelsea en 2015.