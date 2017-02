La lucha del Sevilla por acoger una final

El Sánchez-Pizjuán está inmerso en un proceso de remodelación que está convirtiendo al campo blanquirrojo en un estadio cinco estrellas a la altura del pentacampeón de la Europa League. Una fuerte inversión económica que la planta noble nervionense quiere mostrar a todo el mundo, de ahí que se haya metido en la lucha por convertirse en sede de una final, bien sea nacional o europea. Ya es, oficialmente, el estadio español que va a luchar por acoger la final de la Europa League del 2019, tal y como confirmó el presidente José Castro. El utrerano ya explicó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de su secretaria general, Esther Gascón, comunicó al Sevilla que su estadio había sido el elegido entre los tres candidatos nacionales para presentar ante la UEFA la propuesta, siendo ahora el momento de comenzar a pugnar por la final con el resto de ciudades europeas que aspiran a ello.

Un camino hacia una final que no es el único tomado por el Sevilla Fútbol Club, tal y como adelanta 'Iusport'. Y es que el Sevilla también se habría ofrecido para acoger la final de la Copa del Rey del presente año, habiendo entendido la RFEF que el escenario más propicio era el Vicente Calderón, no sólo por la cuestión geográfica, que se ajusta mucho mejor para los dos finalistas (Barcelona y Alavés), sino por el hecho de que el partido supondrá un broche inigualable para el adiós del estadio colchonero. Unos contactos infructuosos que, sin embargo, habrían sido mucho más provechosos de lo esperado para los de Nervión, que habrían conseguido un cierto compromiso para acoger la final del próximo 2018, siempre que la actual directiva de la Federación se mantenga en el cargo, estando fijadas elecciones para el próximo mes de mayo. Un primer escollo que, sin lugar a dudas, no será ni mucho menos el más complicado para los de Eduardo Dato, especialmente en lo que al ámbito europeo se refiere. Y es que el conflicto abierto con Biris Norte podría traer cola en este aspecto, especialmente ahora que Antiviolencia ha prohibido toda simbología en los terrenos deportivos al considerar al grupo como violento después de lo acontecido durante la previa del partido europeo ante la Juventus, en la que un seguidor del conjunto italiano resultó herido por arma blanca, habiendo sido identificadas 14 personas, 11 de ellas abonados del Sevilla.

Con un recurso sobre la mesa ante una propuesta de sanción de cierre parcial de Gol Norte, en el aire hay otras muchas posibles sanciones deportivas entre las que aparecería la inhabilitación de dos meses a dos años para organizar eventos deportivos, poniendo en claro peligro las ansias sevillistas por acoger una final en Nervión. Una idea que los violentos podrían hacer peligrar de seguir todo igual.