Sarabia: "A Champions con la ilusión de un niño"

Pablo Sarabia ha adquirido rápido los conceptos inculcados por Jorge Sampaoli, un técnico que le ha dado confianza en la fase defensiva del equipo. Una nueva labor que el polivalente futbolista pone también en liza durante la entrevista. Comedido, analiza detenidamente sus palabras sin querer pronunciar una más alta que otra. Un tipo inteligente, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

¿Plenamente adaptado tras varios meses ya en Sevilla?

- "Sí, inmejorable. El equipo me ha aceptado muy bien y me ha ayudado a adaptarme de forma perfecta. Y si los resultados son buenos, como están siendo, no se puede pedir más. Tanto personal como colectivamente está siendo un gran año y tenemos que aprovecharlo".

- ¿Ha notado el cambio entre el Getafe y el Sevilla?

"Sí, por supuesto. Son aspiraciones distintas, pero yo del Getafe tengo grandísimos recuerdos y buenas experiencias, salvo la del último año, que no pudimos mantener la categoría. Pero la verdad es que son equipos distintos".

- También son aficiones y estadios muy distintos. ¿Cómo aprieta el Sánchez Pizjuán?

"A nosotros nos encanta que el equipo esté unido a su afición y que la grada nos respalde en todo momento, animando; porque nosotros en el campo eso lo notamos y quieras o no eso se agradece".

- ¿Cómo está viviendo la plantilla todo el conflicto abierto con los Biris?

"Nosotros ya hicimos el comunicado que tuvimos que hacer y no pensamos decir nada más."

- Y cómo míster, Jorge Sampaoli; una de las figuras, quizás, más admiradas hoy en el mundo del fútbol. ¿Puedo considerarse como un máster el hecho de poder trabajar con él?

"Por supuesto que sí. Tiene unas ideas muy peculiares que nos las ha metido totalmente en la cabeza de forma que también nosotros hemos respondido bien. Creo que estamos sacando muy buenos resultados y es importante porque la idea necesita de esos resultados. Creo que lo estamos haciendo de forma magnífica y vamos a intentar que dure lo máximo para terminar la temporada lo mejor posible".

- Si por algo se está caracterizando este año Pablo Sarabia es por su polivalencia. Ya juega hasta de lateral y de carrilero...

"Es verdad que en la posiciones de ataque podía jugar tanto por la derecha como por izquierda o como mediapunta, pero ahora el míster ha decidido también que pueda jugar de lateral o de interior y yo estoy encantado de poder ayudar al equipo y de poder adquirir conceptos para llegar a ser mejor futbolista. Ese es el objetivo que tenemos todos y estoy aprendiendo mucho este año, que es lo importante. También personalmente me estoy encontrando muy bien y eso ayuda a adquirir todos estos conceptos nuevos del míster".

- Sin embargo llegó como un fichaje de Monchi para otro fútbol, el de Emery, y ha tenido que adaptarse. Kiyotake, en cambio, está ya de vuelta en Japón.

"Yo sabía que... bueno, que venía para otro fútbol. Pero yo tenía claro que esta oportunidad la iba a coger, me salieran o no las cosas. Por mí no iba a ser; intensidad, ganas, casta... No me iban a faltar. Porque era una oportunidad para aprovecharla y creo que lo estoy haciendo; por mí no va a ser. Daré lo máximo posible y aprovecharé esta oportunidad que me han dado".

-Pero no sólo destaca la plantilla la labor de Sampaoli, sino también la de Juanma Lillo.

"Aporta muchísimo, muchos conceptos; Lillo sabe muchísimo de fútbol y es un complemento perfecto para Sampaoli para hacer el gran trabajo que están haciendo esta temporada".

- ¿Y cómo fueron esos primeros días con el argentino y todas esas nuevas ideas en la cabeza con las que vino?

"Al principio fue un poco impactante, pero tenemos un gran grupo con ganas de aprender. Eso ha sido fundamental para que la idea cale en nosotros y llevarla a cabo en el juego".

- ¿Es posible con esa idea luchar por la Liga?

"Nuestra mentalidad sigue igual. Sabemos que es muy difícil estar ahí arriba porque lo más normal es que los dos de arriba no pinchen casi nunca, pero no vamos a dejar de luchar por cada partido e intentar aprovechar la oportunidad y estar ahí cerca o poderlos incluso superar".

- ¿Y la Champions? Analizándolo en frío podría considerarse, incluso, mucho más factible que la Liga.

"Todos los equipos que están en octavos están ahí porque vienen haciendo bien las cosas, sino no estarían ahí. Sabemos que nos lo van a poner difícil".

- Obvio, pero ese es el habitual discurso público de un futbolista. Le pregunto por el que se respira en el vestuario.

"Bueno, somos conscientes de que en dos partidos te metes en cuartos y ahí ya puede pasar cualquier cosa. Tenemos plantilla para pelear a cualquier equipo, como ya hemos demostrado cuando han venido el Madrid o el Barça, los dos mejores equipos del mundo. Tenemos la ilusión de un niño pequeño de meternos ahí donde nos dejen".

- El miércoles el Leicester, en Champions. Pero el sábado espera el Betis en el derbi...

"Sí, llegan partidos muy vitales tanto en Champions como en Liga. Es una semana fundamental para nosotros, para todo el sevillismo; para poder hacer historia entre semana, para tener un buen resultado para la vuelta y conseguir el pase, y después el derbi, que aquí sabemos todos cómo se vive ese partido, de una forma especial. Es el rival a batir y vamos a salir al 120 por cien para llevarnos los dos partidos".

- El Leicester llega en un momento complicado. ¿Es el Sevilla, sobre el papel, favorito?

"Está teniendo en liga dificultades. Sobre el papel estamos mejor, pero eso se demuestra en el campo, durante los 90 minutos, y como no salgamos al cien por cien cualquier equipo te puede hacer daño".

- En lo personal, ¿ha caído en la idea de que es el jugador número 12 de LaLiga? El que más goles ha conseguido partiendo desde el banquillo.

"Lo vivo con ilusión, con ganas de aportar siempre; estoy teniendo minutos. A cualquier jugador le gustaría jugar todo, pero estoy orgulloso de mi trabajo y contento tanto con el míster como con mis compañeros. Voy a seguir dando el máximo, bien sea desde el banquillo o como titular".

- ¿Qué futuro se marca a corto plazo como sevillista?

"Pasar en Champions y hacer historia con el Sevilla y poco a poco estar lo más arriba posible".

- ¿Y la selección, es un sueño alcanzable hoy por hoy?

"Yo voy a intentarlo al cien por cien; dar lo máximo de mí porque está claro que es un objetivo que cualquier jugador quisiera tener. Estando en el Sevilla es más fácil soñar con la selección".

- Para concluir, ¿como vive el plantel la incertidumbre sobre el futuro de Monchi?

"Sabemos de la función que tiene. Es una figura fundamental. para nosotros y para la entidad".