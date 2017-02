Mercado: "Sampaoli y Lillo se complementan muy bien"

Gabriel Mercado, lateral del Sevilla, fue uno de los protagonistas del pasado derbi ante el Betis. El nervioenense marcó el tanto que inició la remontada además de hacer el del triunfo en el derbi de la primera vuelta. "Fue en un día lindo para el sevillismo, ganar otra vez el clásico de la ciudad y más después de cómo se había presentado con un primer tiempo difícil, pero tras el descanso fue un partido distinto, más como venimos demostrando esta temporada, además con la alegría de poder convertir un gol", ha comentado el argentino en Radio Sevilla.

La clave de la remontada se produjo en el descanso, con la entrada de Ben Yedder y sobre todo la de Iborra. ¿Qué se dijo en el vestuario?: "Más que nada apuntar que no estábamos jugando con la intensidad que se merecía el partido, no generamos situaciones de peligro en el arco del Betis, ellos nos atacaban y presionaban... No estábamos en el partido, se habló de tratar de corregirlo, pasamos a jugar con línea de cuatro, con Vicente (Iborra) tuvimos equilibrio y nos empezamos a adueñar del partido. Estábamos ya teniendo la pelota y a partir de ahí empezo el juego del Sevilla que venimos aconstumbrado a hacer, atacando en todo momento, llegaron las jugadas de peligro y los dos goles".

Preguntado sobre las últimas polémicas arbitrales, Mercado quiso echar un capote a los colegiados. "En Argentina también pasa, no es un trabajo sencillo. Tienen errores como cualquier ser humano, a veces tocan a favor y otros en contra. Yo creo en la honestidad de los árbitros, ellos tienen que tomar decisiones, y son en segundos, sin tiempo para detenerse a pensar si haces bien o mal. Luego con fotos y cámaras es mucho más fácil", explicó el lateral, asegurando que no cree que a los grandes se les ayude más: "No lo veo tan así, pienso que cometen errores y aciertos en todos los partidos. Obviamente cuando les pasa a los grandes tiene más trasncendencia, y un error es multiplicado por mucho".

El cambio del Leicester: "Sí, lo vi. Era un partido difícil contra el Liverpool y vi que el Leicester hizo un gran partido, más o menos jugando como lo venían haciendo. Hizo un gran partido y mereció ganar. Sabemos el rival al que nos estamos enfrentando pese a que venía de una mala racha. En su grupo de la Champions pasó primero y es el campeón. No nos confiamos y sabemos que será un partido complicado".

Lucha por LaLiga: "El entrenador nos empuja a que, partido tras partido, vayamos tratando de conseguir los tres puntos porque los rivales dejan pocos puntos en el camino. Si queremos ser protagonistas debemos sumar de a tres, sabemos que falta mucho y es difícil mantenerse ahí pero lo intentaremos".

Cuántos puntos serán necesarios: "Hacer cuentas es difícil, me gusta más hablar del presente y vivir el partido a partido. En el fútbol nunca se sabe... Veo que Madrid y Barcelona vienen ganando siempre, LaLiga está muy entretenida, estamos metidos de lleno y nuestra ilusión es ir ganando partido a partido, no ser ansioso y trabajar duro".

El futuro de Sampaoli: "Lo veo muy comprometido con el trabajo que viene haciendo, es muy pasional con su trabajo. Ya veis como festeja los goles, lo veo muy concentrado en lo que se viene, no podemos abstraernos a cosas exteriores. Están hablando muy bien de él porque viene haciendo un gran trabajo, pero ya de antes, no solo en el Sevilla".

La celebración de los goles: "A veces uno no lo ve porque está lejos pero parece un jugador más festejando los goles, es muy auténtico y muestra su pasión por el trabajo".

El trabajo de Lillo: "Es un excelente entrenador. Jorge le da protagonismo, trabajamos mucho la salida de balón, el balón parado... Tiene muchos conocimientos, es muy sabio y nos trata de corregir. Tanto él como Jorge se complementan muy bien".