El Real Madrid, un destino improbable para Monchi

Monchi, según aseguró recientemente su segundo, Óscar Arias, no ha cambiado de opinión y sigue manteniéndose firme en la idea de marcharse del Sevilla. La duda es cuándo lo hará, aunque ahora, que se está jugando tanto el equipo, con un trascendental encuentro de Liga de Campeones por delante, tendría poco sentido hacerlo irse. Aun estando más o menos asumido, será una noticia de impacto que hará temblar todos los cimientos de la entidad. También, los del vestuario.

Todo jace indicar, porque el de San Fernando lo que busca es un nuevo reto y en Italia la figura del director deportivo tiene la mism autonomía que en LaLiga, que se machará a la Roma, aunque este miércoles ha informado Canal Sur Radio de que Florentino Pérez tiene intención de incluir a Monchi en su candidatura para las próximas elecciones a la presidencia del Real Madrid.

La realidad es que el director general blanco, José Ángel Sánchez, que es quien suele negociar los fichajes, tiene pensado marcharse, para satisfacer sus nuevas inquietudes profesionales, y Monchi podría ocupar dicho cargo en el Sántiago Bernabéu.

Pero hay varios dos aspectos principales que alejan al director deportivo nervionense del Real Madrid. En primer lugar, que él ha dicho, por activa y por pasiva, sobre todo cuando se le ha vinculado al Barça, que no dejaría el Sevilla para trabajar en otro club nacional: "En el momento en que se acabe, no me planteo otra cosa que no sea trabajar fuera de España. No podría convivir en la misma Liga que el Sevilla. Lo he pensado muchas veces y lo tengo muy claro".

Lo segundo es que a Monchi le gusta trabajar con autonomía y capacidad plena de decisión, y eso, teniendo a Florentino Pérez al lado, sería imposible. El mandatario, de hecho, elige personalmente a los jugadores a los que quiere fichar. El pasado 30 de octubre, dejó una frase que resume su filosofía, en este sentido: "No nos hace falta un director deportivo porque lo diga la prensa. El Madrid ficha a los mejores jugadores del mundo y de España, y luego la cantera. El Madrid necesita a los mejores y para eso no hace falta un director deportivo. Aquí hay una dirección general desde que se fue Valdano. Se hicieron fichajes estratégicos cuando llegamos y al final la decisión la toma el que pone el dinero y no el director deportivo".

Es decir, que todos los caminos siguen conduciendo a Roma...