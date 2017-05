Sampaoli: "Me da bronca no encontrar después de buscar tanto"

Jorge Sampaoli volvió a quejarse de la falta de contundencia de los suyos ante la portería de Rulli. "Era un partido importante para nosotros. No lo pudimos definir cuando estábamos arriba. Hubo siete u ocho minutos en los que el rival nos dominó. El resto fue nuestro. No tuvimos contundencia para que ese dominio se tradujera en goles. Pero el rasgo del equipo es la búsqueda. Este grupo me ha demostrado que me ha comprado la idea del protagonismo desde el primer minuto hasta el último".

Fallos arriba y atrás: "El fútbol tiene que ver con cuántos goles marcas y cuantos te marcan, lo cierto es que ellos tuvieron dos ocasiones y nosotros más. Con un 30 por ciento de acierto esto se acaba antes. El porcentaje de acierto de Málaga y Real Sociedad ha sido muy alto. Después de ser extremadamente dominadores, en las áreas fueron mejores ellos".

Se le está haciendo larga la liga al equipo: "Ver jugar al equipo a dos fechas para el final, con este ritmo y esta lucha tan callejera. Más allá del dolor por no ganar, me duele que después de buscar tanto no encontramos. Me da bronca que el equipo no gane partidos que merece".

¿Ve ya imposible la tercera plaza?: "Hay que intentar pelear por dejar al equipo en la mejor posición y en esa pelea hay imponderables en cada encuentro. Pero no podemos cesar en la búsqueda, eso es lo que nos va a dar una clasificación muy importante. Ahora tenemos un partido contra uno de los mejores del mundo como visitante y luego tendremos ese último".

A Vitolo le ha faltado chispa: "Vitolo viene de una lesión importante, como Nasri. Inactividades, es normal. Se expuso. Él arriesgo porque lo más normal es que Vitolo no juege. Me duele no conseguir cosas después de haber hecho tanto".

¿Ha echado en falta algún delantero mejor en el área y cree que hace falta alguno para el futuro?: "Los goles son puntos. Indudablemente nosotros en el transcurso del año, las llegadas y la contundencia son bajos. Tenemos delanteros que con el tiempo van a dar frutos. Es una cosa de rachas. A Bacca, Luis Fabiano o Gameiro les costó en los primeros años. Los delanteros son muy buenos y les llevará su tiempo".