Por qué el Sevilla no ha avanzado con Berizzo

El Sevilla busca entrenador, ante la más que probable marcha de Jorge Sampaoli, pese a que le resta un año más de contrato y a que se reunió en dos ocasiones con José Castro para tratar su posible renovación, y el que más gusta en Nervión, para dar continuidad al proyecto, es Eduardo 'Toto' Berizzo.

ESTADIO ha podido saber que desde Eduardo Dato han hablado con el actual técnico del Celta de Vigo, si bien no puede asegurarse aún, ni mucho menos, que éste vaya a sentarse la próxima temporada en el banquillo del Sánchez-Pizjuán. De hecho, no se ha producido ningún avance más allá de dicho tanteo, a día de hoy, y ni siquiera el otrora central tiene todavía claro que vaya a cambiar de aires. Es feliz en Vigo y dará preferencia al club celeste, cuya propuesta, eso sí, debe ser muy ambiciosa, principalmente en lo deportivo.

Existen varios motivos para que el asunto se encuentre en 'stand by', por ambas partes. De un lado, que Berizzo, a quien también ha llamado directamente el Villarreal, está totalmente centrado en la eliminatoria ante el Manchester United que puede darle el pase a la final de la Europa League y, quizás después, a la Champions; y, del otro, que el Sevilla no sólo no quiere distraer la atención del objetivo ineludible de amarrar la cuarta plaza, sino tampoco darle un motivo de peso a la AFA para que, sabiendo que el sustituto del de Casilda está cerrado, se niegue a abonar la cláusula de 1,5 millones de euros que cuesta la libertad de Sampaoli.

Así las cosas, por ahora el Sevilla sólo ha dado el primer paso de tantearle. Antes de avanzar, Berizzo quiere saber qué pasa con el Celta y en Nervión, que Argentina abone los 1,5 millones. Todo a su tiempo.