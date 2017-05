¿Era o no era Keita Baldé? Muchos sevillista se hicieron esa pregunta hace unos días cuando empezó a circular una supuesta foto del jugador de la Lazio en el antepalco del Sánchez-Pizjuán durante el Sevilla-Real Sociedad del pasado viernes.

No tardaron en aparecer las comparaciones en las redes sociales que hacían dudar a muchos sevillistas de si era realmente o no Keita Baldé. Sin embargo, el propio jugador se encargaba ayer de desmentir que hubiera estado en el Sánchez-Pizjuán y que el hombre de la foto no era él, como muchos ya sospechaban.

Y tanto que no es Keita Baldé, pero

, un lateral izquierdo natural de Sainte-Rose de la pequeña isla de Guadalupe. Y el motivo de su presencia en el estadio nervionense no es otro que la amistad que le une con, centrocampista del Sevilla. Joël ha estado unos días visitando al sevillista y aprovechó para verlo en acción el pasado viernes.

Pero no queda ahí lo curioso del asunto, Joël, que ahora milita en el Telford United (sexta división inglesa), jugó la segunda mitad de la temporada pasada en el Gerena de Diego Román, equipo del Grupo X de Tercera División (como muestra la fotografía de ESTADIO de la derecha).

En definitiva, el supuesto Keita Baldé ha resultado ser un amigo personal de Steven N'Zonzi, aunque eso sí, al menos compartían profesión.