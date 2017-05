Óscar Arias, rotundo: "El Sevilla no está interesado en Keita Baldé"

El asunto del posible fichaje de Keita Baldé por parte del Sevilla está teniendo más recorrido del que debería, dado que para el Sevilla resultaría prácticamente imposible ficharle (no menos de 30 kilos, pese a restarle sólo un año de contrato), porque el extremo estuvo presuntamente en el Sánchez-Pizjuán el pasado viernes.

La noticia corrió como la pólvora y ha sido desmentida por los protagonistas con la misma velocidad. Primero, lo hizo el propio Baldé, en su perfil de Instagram ("Yo no estuvo en Sevilla"), posteriormente ED ha desvelado quién era, en realidad, la persona que estuvo en el palco (un amigo de N'Zonzi) y, finalmente, ha sido el flamante director deportivo nervionense, Óscar Arias, quien se ha referido al asunto, dándole carpetazo.

Lo ha hecho en la web lalaziosiamonoi.it: "No hay nada. Nada de nada. Todo lo que he leído es inventado. El Sevilla no está interesado en Baldé".

Inventada no sería, en cualquier caso, y, teniendo en cuenta algunos precedentes (desde el club dijeron que Kondogbia era un primo de Babá, el día que fue visto en la ciudad deportiva), es mejor poner siempre todo en cuarentena, si bien parece claro que esta historia no tendrá muchos más capítulos.