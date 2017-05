Corchia, por si se fuese Mariano

A priori, no debería existir problema alguno para que se cerrase su renovación, pero el Sevilla y los agentes de Mariano Ferreira, con contrato hasta 2018, se emplazaron, tras una primera reunión, a verse de nuevo tras acabar la temporada. El lateral, que fue convocado recientemente por Brasil y que cumplirá 31 años en años en junio, cuenta ya con el firme interés del Inter de Milán, algo que conocen en Nervión, y tampoco se podría descartar al 100% que acabase marchándose durante la próxima ventana de transferencias.

Al menos, en Francia, en concreto Téléfoot, aseguran que Óscar Arias tiene apuntado en su agenda el nombre de Sébastian Corchia (26), de quien en Nervión se guardan jugosos informes desde que estaba en el Sochaux, como primera opción en el caso de que Mariano cambiase de aires. El Arsenal, por si el Baça le quitase a Bellerín, y Wolfsburgo son otros clubes que le siguen de cerca.

Corchia, internacional con Francia, ha asegurado estos días, cursiosamente, que tiene intención de abandonar el LOSC Lille el próximo verano: "Siento que he alcanzado cierta madurez y me gustaría jugar con regularidad la Liga de Campeones. Eso sería una ventaja para ir con la sección, donde la competencia es importante y en la que espero hacerme un hueco. Y también me gustaría probar en el extranjero".

El precio de Corchia está entre los seis y los siete millones de euros. El lateral -también extremo- ha disputado 40 encuentros esta temporada, en los que ha hecho dos tantos y ha dado cuatro asistencias.

Para el Sevilla, no obstante, fichar un lateral diestro no es una prioridad ahora mismo. Otra cosa sería que vienesen de verdad a por Mariano.