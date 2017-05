Los tiempos para el fichaje de Torreira por el Sevilla

Lucas Torreira, ese joven mediocentro uruguayo (con pasaporte español) de la Sampdoria que el Sevilla lleva bastante tiempo siguiendo, interesa, y mucho, en Nervión. Un futbolista menudo y de 21 años de edad que cumple con un perfil similar al de Roque Mesa. Y es que la marcha de Monchi, ahora en la Roma, no han cambiado los planes de la actual dirección deportiva blanquirroja, con Óscar Arias a la cabeza. Un flamante director deportivo que ya ha mantenido contactos con el futbolista, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo. Una operación que está bastante avanzada, pero que requiere unos tiempos para cerrarse.

Con contrato en vigor hasta 2020, la Sampdoria está dispuesto a facilitar su salida este verano, pero no a cualquier precio. De ahí que el presidente del conjunto genovés, Massimo Ferrero, se permita la vacilada de solicitar 15 millones de euros cada vez que le preguntan por el futbolista, cuya cláusula de rescisión, sin embargo, es de 12 kilos. Un jugador del que, además, dice que sólo podría salir en junio, por eso de que les sería más sencillo encontrar un recambio. Los italianos son así y gustan presionar con ese tipo de fórmulas. En Nervión, sin embargo, ya conocen cómo se las gastan, de ahí que no estén dispuestos a dar un paso en falso por el que hoy día es el máximo recuperador de la Serie A italiana, amén de que aún están por resolverse cuestiones tan importantes como el futuro de Sampaoli y quién será su sucesor si el de Casilda acaba marchándose. Un problema al que, además, hay que sumarle el de las cifras, que están muy infladas.

En el Sánchez Pizjuán entienden todos que el valor real de Torreira actualmente no puede superar nunca los diez millones de euros; una cuantía que, además, pretenden rebajar. En Nervión, ya se sabe, también son así. Es decir, unos tiempos que marcarán una operación que está bastante avanzada, pero no cerrada, y en la que el jugador considera al Sevilla como el equipo ideal para seguir creciendo, además de ver incrementado notablemente su salario, siendo hoy día uno de los que menos cobra en Italia, con una ficha de poco más de 100.000 euros. Pese a ello, tampoco quiere casarse con nadie, estando la Roma, que ya lo quería antes de que arribara Monchi, y el Milan muy interesados, amén de una Lazio que tampoco le pierde ojo. Es decir, que el Sevilla no debe apresurarse, pero tampoco dejarse ir en exceso. Los tiempos, en estas cuestiones, siempre son importantes, pero en este fichaje se antojan aún más.