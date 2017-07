Acuerdo con Mariano

No habrá culebrón Mariano Ferreira. El lateral brasileño, que cuenta desde hace tiempo con varios clubes muy interesados en su fichaje, no saldrá este verano del Sevilla y desde ya se centrará exclusivamente en el recién iniciado proyecto con el ´Toto´ Berizzo, a la espera de que el club cumpla dentro de unos meses la promesa que recientemente le ha hecho a su representante, Marcelo Robalinho, quien ha estado de visita en Sevilla esta semana y ha podido dialogar de éste y de otros asuntos con los rectores nervionenses.

En la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán se han comprometido a sentarse con el lateral derecho brasileño y con su agente una vez que se cierre el mercado estival de fichajes para comenzar a negociar la posible ampliación y mejora de un contrato que une al ex del Girondins de Burdeos con el Sevilla hasta el 30 de junio de 2018.

Mariano es feliz como futbolista blanquirrojo y el club no quiere que el de Sao Joao se marche libre en sólo un año.

Ésta es la noticia buena que deja la actualidad más inmediata de Mariano. La menos positiva es que los trámites para solicitar la doble nacionalidad y no ocupar plaza de extranjero parecen ir para largo y todo apunta a que aún no dispondrá del pasaporte español durante la próxima temporada 2017/2018.

Y no es un asunto baladí, pues el conjunto sevillista está muy cerca de cerrar el fichaje del colombiano Luis Fernando Muriel (Sampdoria) y tiene a día de hoy cubierto el cupo de tres foráneos con el propio Mariano Ferreira, con su compatriota Paulo Henrique Ganso y con el argentino Walter Montoya.