Lo de Nolito depende del City; lo de Navas... de Navas

Óscar Arias ha puesto el pie en el acelerador para que Eduardo Berizzo pueda llevarse a Japón, el próximo jueves, lo más completa posible la plantilla. Este domingo, no en vano, han arribado a la capital hispalense Luis Muriel, Guido Pizarro y Éver Banega, mientras que el sábado lo hizo, por coche y desde Portugal, Jordan Amavi.

Los siguientes en llegar, a priori, deberían de ser Nolito y Jesús Navas, pero, según transmiten a ESTADIO, en la entidad no son muy optimistas respecto a que se puedan montar en el mismo avión que quienes, presumiblemente, serán sus compañeros. Sin descartarse nada, porque en el Sevilla pretenden cerrar las operaciones cuanto antes, se entiende que ambos fichajes van para largo, aunque por distintos motivos.

En el caso del sanluqueño, todo está a expensas del Manchester City, pues al futbolista le atrae la idea de volver a jugar a las órdenes de Eduardo Berizzo y de hacerlo en un club como el Sevilla, que a priori disputará Liga de Campeones -tiene que superar la ronda previa- y que, por ello, le servirá como mayor escarate para que Julen Lopetegui aprecie sus cualidades y decida llevárselo al Mundial de Rusia, en el verano de 2018. Los nervionenses han aceptado abonar la ficha íntegra de Nolito, de tres millones de euros, pero no hay acuerdo respecto a la opción de compra. José Castro no quiere pagar tanto -al City le costó 18 kilos y no desea perderle mucho- y, aun menos, estar obligado a hacerlo. Y es el contrato de Nolito acaba en junio de 2019; esto es, un año después de que acabase su cesión, por lo que en el Sevilla no aceptan abonar una opción de compra alta por un jugador al que le restaría un año y que, además, tiene una ficha importante. Así las cosas, está todo acordado excepto ese matiz, que no es baladí, ni muchos menos. Salvo que alguno de los clubes ceda de aquí al miércoles, parece difícil que el otrora jugador del Écija vaya a Japón.

Lo de Navas es distinto, simplemente, porque está libre y 'únicamente' hay que llegar a una entente con su agencia de representación, que, como es lógico, pide lo máximo posible para su cliente. Es decir, un salario elevado -aunque no tanto como el que tenía en Inglaterra- y una prima de fichaje, que puede prorratearse, por estar en paro. Pero el Sevilla no se va a volver loco, en este sentido. Le ha puesto sobre la mesa una cifra similar a la que ya percibía antes de irse, transmitiendo tanto a Bahía como al palaciego que su ficha en el City no se ajusta a mercado, que Nervión es su casa y que volvería para muchos años, para retirarse. Las distancia, en estos momentos, es muy importante, aunque Navas, quien tendría que ceder mucho, quiere volver y el Sevilla, que vuelta. Como Nolito, eso sí, se transmite a este diario desde Eduardo Dato que estiman que asunto "va para largo".

En el fútbol, no obstante, lo que hoy es negro mañana puede ser blanco. O blanco y rojo. A priori, lo normal es que Berizzo no pueda llevarse a los extremos a la gira asiática.