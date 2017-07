Rechaza cuatro millones del Galatasaray por Mariano

No está por la labor el Sevilla de prescindir de Mariano Ferreira. No de cualquier manera. Tal y como informó este diario en su edición de ayer, la entidad nervionense tiene en mente seguir contando con el lateral brasileño, hasta el punto de prometerle al agente del futbolista, que esta semana ha estado por la capital de Andalucía, sentarse a negociar después del presente mercado estival para unas posibles ampliación y mejora de contrato.

La información ofrecida por ESTADIO Deportivo queda corroborada por el capítulo vivido la semana pasada. El representante de Mariano, Marcelo Robalinho, viajó a Estambul para ofrecer a su representado al Galatasaray. La entidad turca, a continuación, propuso por el jugador cuatro millones de euros, y la oferta fue trasladada al Sevilla.

Pero el director deportivo nervionense, Óscar Arias, la desechó toda vez que su intención es, como se ha dicho, esperar a que acabe el periodo de fichajes de verano y mantener una reunión con Robalinho y con el lateral para tratar una posible renovación, cosa que el agente ya sabe.

Cabe recordar que la relación contractual del ex del Girondins de Burdeos con el Sevilla expira el 30 de junio de 2018, así que en Nervión no ven con buenos ojos que se marche libre dentro de un año. Y ello, a pesar de que las gestiones para obtener la doble nacionalidad, y así no ocupar plaza de extranjero, parecen ir para largo y que no tendrá pasaporte español en la 17/18.