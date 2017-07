El Sevilla tiene avanzado el fichaje de Corchia

José Castro ha reconocido que existe "interés de un equipo" en Mariano, pero que aún no se ha tomado "ninguna decisión" al respecto. El club en cuestión es el Galatasaray, tal y como desveló ESTADIO. El agente del brasileño, Marcelo Robalinho, se encuentra en estos momentos en la capital hispalense, la espera de noticias, tras viajar a Turquía y trasladar al club nervionense una propuesta de cuatro millones de euros con la que no se conforman en la planta noble del Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, en el Sevilla no ven clara la continuidad de Mariano, con un solo año de contrato por delante y 31 años, y no se descarta su marcha, si el club turco sube su propuesta.

El Galatasaray ofrece al ex del Girondins tres años de contrato y, prácticamente, doblar el sueldo que percibe en Nervión (los clubes turcos sólo pagan en neto y tiene más facilidad para abonar grandes salarios).

Así las cosas, el Sevilla se está cubriendo las espaldas y ha dejado muy avanzado, según ha podido conoce esta redacción, el fichaje de Sébastien Corchia (26), un viejo anhelo de Monchi. El club guarda jugosos informes del lateral diestro galo desde que empezara a despuntar en el Sochaux, allá por 2012.

"El Sevilla es un club grande y muy interesante. La Liga es una competición increíble, pero no sé nada. Solo mis representantes saben lo que está pasando ahora mismo. Me concentro en el fútbol y en la vuelta a los entrenamientos después de las vacaciones con el Lille, donde todavía me queda un año de contrato", comentó el futbolista en los medios galos el pasado 29 de junio.

Y añadió: "Todavía no sé si me voy o me quedo y tampoco he dicho que solo me quiera marchar de aquí, así que ahora tengo que esperar y ver lo que pasa. Puedo confirmar que he escuchado el interés de países como Inglaterra, Italia y España, grandes clubes vinculados con mi nombre, pero para ser honestos, no suelo prestar atención a todas estas historias. Mi trabajo es jugar a fútbol y mi agente se encarga de estas cosas. Siempre es halagador que te relacionen con grandes equipos".

Pero Corchia quiere jugar en LaLiga y hacerlo en el Sevilla, que va a aprovechar que sólo le resta un año de contrato para tratar de sacarlo a un precio inferior al de su valor de mercado (7,5 millones de euros, según Transfermark). Es decir, que en Nervión harían una especie de cambio de cromos, si todo sigue su cauce.

Con la salida de Mariano, además, el Sevilla eliminaría el problema de las fichas de extracomunitarios, ya que se quedaría con los tres reglamentarios: Ganso, Montoya y Muriel.

El Lille, por otra parte, cerró el domingo el fichaje de otro lateral diestro, Kévin Malcuit (Saint-Étienne), en el que ha invertido nueve millones de euros.

Curiosamente, el Galatasaray también estaba interesado en el lateral francés, por lo que el Sevilla, de este modo, se quitaría un competidor de encima. El agente de Mariano y Corchia esperan a que Castro decida.