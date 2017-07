El lío con Vitolo "no debería" afectar al fichaje de Navas

O no debería afectar. Al menos, así lo entienden las partes, que en estos momentos, eso sí, están de uñas. En el Sevilla se sienten traicionados por cómo está manejando el asunto de Vitolo en las útimas horas su agencia de representación, Bahía Internacional, pero siguen "dispuestos a sentarse" de nuevo con los agentes para tratar de cerrar el regreso de Jesús Navas al Ramón Sánchez-Pizjuán.

Desde Bahía, igualmente, indican a ESTADIO que lo de Vitolo "no debería" romper el negocio por el palaciego, si bien todos son conscientes de que va a existir mucha tensión en un encuentro que estaba previsto para este martes y que, debido a todo el 'caso Vitolo', ha quedado pospuesto 'sine díe'. A priori, no obstante, no debería alargarse mucho en el tiempo. De hecho, la idea del Sevilla era que viajase ya este jueves como un integrante más de la plantilla a Japón.

Sea como sea, mejor no afirmar nada categóricamente, tal y como está de caliente la situación.