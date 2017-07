Castro: "Vitolo ha usado al Sevilla y lo ha hecho quedar mal"

José Castro ha comparecido en la radio del club para hablar del 'caso Vitolo'. "No es uno de mis mejores días", ha comenzado diciendo el presidente del Sevilla, quien ha narrado los hechos ocurridos en los tres últimos días, ha expresado su "indignación" por el desenlace y ha anunciado que el club llegará hasta donde le permitan los argumentos jurídicos para defender sus intereses.

"Lo que puedo decir es que el club va a ejercer sus derechos. Va a estudiar la documentación que tiene en su poder para tomar acciones para defender al club. El Sevilla llegó a un acuerdo con el representante de Vitolo. No se firmó, es cierto, pero sí hubo un consentimiento después de que lo aceptaran el padre y el agente del jugador", ha comentado Castro, quien no ha aclarado si llegarán a la FIFA. "Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Será el consejo de administración el que decida hasta dónde tenemos que llegar, siempre en defensa del Sevilla", ha añadido.

Castro ha negado que se arrepienta de haber anunciado el acuerdo con el jugador: "No me arrepiento de haberlo dicho. Durante el fin de semana tuve muchas llamadas de Vitolo y unos 18 kilómetros de mensajes de whatsapp pidiendo que aceptáramos que el Atlético pagara su cláusula en plazos. Que no quería volver al Sevilla. Le dije que era imposible y que todo la rumorología era una falta de respeto al Sevilla. Salí y dije que Vitolo tenía 3 años de contrato y que para salir el equipo que lo quisiera tenía que depositar la cláusula en la sede de LaLiga. Habló conmigo y con el vicepresidente y después de hablar llegamos a la conclusión de que podíamos alcanzar la ficha del Atlético de Madrid. Quieres resolverlo, pues quédate. Me mandó mensajes diciendo que estaba contento. Me pidió que lo defendiera ante la afición cuando viniera para firmar. Llega y me manda mensajes en los que me da su palabra de que se queda cinco temporadas por tales cantidades y que la cláusula sube. Preparamos el contrato durante la mañana. Retrasamos las presentaciones para preparar los contratos con esas cantidades. Su padre dio el Ok. También su agente por correo electrónico. Sólo faltaba la firma porque tenían que venir. El jugador me dice que lo haga público. No lo hicimos porque queríamos tener el documento de aceptación de su padre y de su agente. Si no puedes confiar en la palabra de una persona, que ha estado aquí, que se lo hemos dado todo pues no sé. Que no tenemos nada contra él. No le hemos puesto pegas para salir, sólo la cláusula. No es enfado, es indignación", ha comentado.

Castro no ha ocultado como se ha sentido y se siente con este tema: "Lo sucedido con Vitolo se resume en una palabra: indignación. Durante junio y julio ha habido un mercadeo con él, que tenía tres años de contrato. Estábamos indignados y después de alcanzar un acuerdo se han precipitado los acontecimientos. También estamos indignados en relación con terceros. Esto empeora la relación con estos clubes por el mercadeo con un jugador que es nuestro. Han dejado mal al Sevilla".

Y después ha acusado al futbolista de usar al Sevilla para conseguir un contrato mejor: "Ha usado al Sevilla para que el Atlético le dé más dinero. Ha hecho quedar mal a la entidad diciéndonos que hagamos público un acuerdo que después no ha cumplido. Ha faltado el respeto al Sevilla y a su afición. Nos ha fallado como persona. La realidad es que nos suplicaba que le arregláramos un problema y lo que ha hecho ha sido crearnos otro".