Pablo Alfaro: "No sé si Vitolo podrá volver a pisar Sevilla"

Pablo Alfaro atendió a los micrófonos de El Larguero de Cadena SER para analizar las ultimas horas vividas en el 'caso Vitolo'. El ex capitán rojiblanco se mostró sorprendido ante lo que considera "el culebrón futbolístico del verano" al tener "todos los ingredientes". Sin embargo, y con todo lo acontecido, matizó que "hasta que no se deposite el dinero de la cláusula, no será futbolista de otro equipo".

También habló del presidente del Sevilla FC, Pepe Castro, quien está siendo muy cuestionado al afirmar con contundencia en la mañana de ayer, que Vitolo seguiría siendo "uno de los nuestros": "No me sorprendió porque parecía cierto. La sorpresa llegó después cuando se marchó a Madrid".

Con tanta vuelta de hoja, el ex defensa maño fue cuestionado sobre si la situación podría volver a cambiar y que Vitolo acabara jugando en el Pizjuán la próxima temporada: "Vitolo no puede volver a jugar en el Sevilla. Ni si quiera sé si podrá volver a pisar Sevilla", espetó tajante. "Todos sabemos cómo funciona el fútbol y entendemos cuando un futbolista quiere marcharse. De hecho, es la política que ha hecho grande al Sevilla. Pero en este caso hay tantas situaciones... todo eso hace que el Sevillismo no aceptara otra vez a Vitolo".

Entre tanto, parece que hoy llegará el momento en el que Vitolo abone su cláusula en la sede de la LFP y se dé el culebrón por acabado. Tras esto, el canario volvería a su tierra y se incorporaría desde ya a la disciplina de Las Palmas hasta el mes de enero, cuando se convertiría en colchonero.