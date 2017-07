Amavi superó dos revisiones tras su fichaje frustrado por el Sevilla

El fichaje frustrado de Jordan Amavi por el Sevilla sigue trayendo cola. El jugador y su club están dispuestos a demostrar que está apto para el máximo nivel y que la grave lesión de rodilla -rotura de cruzado- sufrida en 2015 es cosa del pasado. En este sentido, según la información a la que ha tenido acceso a ED, el futbolista se sometió a dos revisiones médicas realizadas por especialistas en Londres y Francia, los doctores Andy Williams y Bertrand Sonnery-Collet, que declararon apto al jugador.

Amavi llegó a Sevilla el pasado sábado tras el acuerdo entre clubes para firmar un contrato por cinco temporadas. Sin embargo, el examen de su rodilla presentó dudas a los galenos nervionenses, que solicitaron una segunda opinión. El jugador se traslada a Madrid y tras la revisión el Sevilla comunica al Aston Villa que no concretará su fichaje. En Birmingham se indignan e intentan hacer ver al Sevilla que un futbolista que ha jugado 35 partidos la temporada anterior no puede estar lesionado. También solicitan el examen médico realizado en Madrid y, según fuentes del equipo inglés, ese test aún no ha llegado.

Un intento de cesión

Sin embargo, lo que desata la cólera del dueño del Aston Villa, el multimillonario chino Tony Xia, es la filtración de que el Sevilla sí aceptaría un préstamo con opción de compra. "El informe médico fue bueno. Algún alto ejecutivo no estuvo de acuerdo en el negocio y encontraron una excusa en el historia de lesiones del futbolista, algo que resulta totalmente injusto para Amavi", escribe Xia en las redes sociales después de comprobar como el acuerdo por 10 millones de euros se va al traste.

Finalmente, Amavi vuelve a Birmingham y el miércoles disputa 90 minutos y deja un mensaje en las redes sociales: "¿90 minutos con un problema de rodilla?".

La sombra de Trémoulinas y Guarente

El Sevilla ha tenido malas experiencias con jugadores con problemas de rodilla. Las de Guarente fueron declaradas de riesgo antes de su fichaje y luego se lesionó ya como nervionense. Nunca levantó cabeza. Más recientemente, Trémoulinas se ha pasado todo un año en blanco por una lesión crónica que sufre en una de sus rodillas. Su sustituto iba a ser Amavi. El Sevilla sigue apuntando a Jonny, que le valdría para los dos laterales.