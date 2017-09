Berizzo, por el calor: "Los protagonistas son los menos escuchados y debería ser al contrario"

Eduardo Berizzo ha hablado esta mañana en rueda de prensa para comentar la previa del duelo de mañana a las 18:30 horas en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Eibar.

La vuelta de los internacionales: "Casos diferentes. Pizarro ha llegado con un problema dental, ha perdido un diente y hoy lo van a operar para reconstruirle la boca. Muriel aún no ha vuelto. Pareja está con molestias. Banega está suspendido. Son casos diferentes".

Quiere jugadores internacionales: "Prefiero estos males. Me gustan que sean internacionales y vayan con sus selecciones. También debemos dar atención a los que se han quedado y han trabajado estos días en Sevilla. Hemos recuperado a Daniel (Carriço) y a Franco (Vázquez). Estoy contento por tener a todo el mundo esté disponible".

Molesto por el calor: "Le contesto sabiendo de que lo diga no tiene significado y eso es lo triste de la respuesta. En Sevillla a las seis de la tarde hace mucho calor y el partido pierde ritmo. Pierden los jugadores pero también los aficionados porque con una temperatura tan elevada es difícil que se vea un partido rápido, competido, con ritmo. A veces los protagonistas son los menos escuchados cuando deberían ser los más escuchados".

¿Se pone en riesgo la salud de los futbolistas? "No creo que llegue a ese extremo y que pueda generar problemas de salud porque en ese caso no se jugaría, pero otras condiciones serían más favorables para jugar y para ver".

Clave del partido ante el Eibar: "La clave puede estar en el uso de la pelota. Debemos llevarla de un lado a otro con velocidad para que los atacantes queden con ventajas y no podemos perder el balón ante un Eibar que quita bien la pelota de espaldas. No debemos exponernos a pérdidas, ni entrar en el fútbol directo que ellos manejan muy bien".

Conclusiones hasta la fecha: "La mayor conclusión es que nos faltó fluidez de juego. Debemos lograr que fluya mejor, debemos mejorar la construcción del juego. No lo hemos construido bien, pero aún así hemos tenido opciones para marcar. No con el Getafe, que fue un partido diferente, muy trabado. Pero en los partidos anteriores la fluidez no fue intensa, sostenida. De tener el control pasamos a pérdidas y la idea es adueñarnos con más control del balón. Aumentar el volumen sin perder la profundidad que sí hemos tenido en los primeros partidos".

¿Por qué Geis y no otro punta? Resultaba más inteligente, o más práctico, reconvertir a Correa a tercer delantero, pues en esa posición ha demostrado que va bien, y no debilitar el centro del campo, donde nos harán falta muchos efectivos. Joaquín (Correa) lo imaginamos como ese tercer nueve que nos suple el centro del ataque. Y Geis nos va a fortalecer el centro del campo porque Gido (Pizarro) va a tener mucho desgaste. N'Zonzi es más un ocho que un seis. Y en banda tenemos a Navas, Montoya, Sarabia y Nolito.

Entra Geis por Pizarro: "Geis lleva poco tiene, tiene que adaptarse, pero va convocado por la baja de Pizarro, que necesita operar su boca. Ha sufrido la rotura de un diente y necesita una reconstrucción. Hemos decidido que lo haga ya. Con un 4-4-2 que plantea el Eibar, Geis puede ser una solución para el centro del campo".

Ve a N'Zonzi involucrado: "Primero contento de seguir contando con N'Zonzi. El futbolista cambia muy rápido su mentalidad. Él sabe recapitular. Es inteligente y muy valioso para nosotros. Ha encontrado tranquilidad. Ha dejado el proceso de incertidumbre y está muy enfocado y muy bien de ánimo. He conversado con él antes de su posible salida y después. El aspecto comercial no tiene que contaminar lo estrictamente técnico, lo que tiene que ver con el césped. Eso terminó y ahora hay que jugar al fútbol. Y para jugar al fútbol hay que tener mente despejada, y él la tiene".

N'Zonzi, un ocho o un seis: "Lo veo en los dos sitios. Él tiene que administrar con Pizarro. Depende del tipo de partido y del rival al que nos enfrentemos. Yo lo veo de garantías siendo seis o siendo ocho, siempre que mezcle bien con sus compañeros".

Argentina fuera del Mundial de Rusia 2018: "No me imagino, ni me lo quiero imaginar, un Mundial sin Argentina. La eliminatoria es muy estresante. La doble fecha que viene determinará. Lo veo recuperado por lo que pasó pero imaginando dentro de un mes lo que le queda".

Una Liga sin el Barça: "No quiero contestar preguntas de contenido político, pero no me imagino una Liga sin el Barça".