Castro, cuestionado por el Betis, Monchi, Del Nido Jr o los Biris

Los temas institucionales también centraron la entrevista concedida por el presidente del Sevilla, José Castro, a Cope Sevilla:

La marcha de Monchi

"Monchi es historia porque decidió marcharse de la entidad. Ahora quien lo suple es Óscar y todos hemos estado trabajando. Ha habido muy pocos días de playa porque todos hemos estado ayundándole a él y a su equipo. Se ha trabajado mucho y bien, y ahora deben llegar los resultados. Estamos contentos, siete puntos de nueve. El objetivo principal, pasar al grupo de Champions, también lo hemos conseguido".

Sin tiempo para valorar el nuevo Betis

"No tengo tiempo ni de ver todas las cosas del Sevilla. Mi hija, que es muy futbolera, me dice papá has visto todo lo que hemos conseguido. Yo no tengo tiempo de verlo. Veo lo que tenemos que hace para seguir logrando grandes objetivos. con todos mis respetos, este año gran plantilla, centrado en lo nuestro sin desearle mal a nadie, tampoco al Betis por supuesto".

Un difícil verano, por la dimisión de José María Del Nido Carrasco:

"En el Sevilla siempre pasan cosas y siempre se pasa mal. Lo importante es pasar página y mirar hacia adelante. Somos responsables de una gran entidad y de una gran afición, y tenemos que tirar para adelante".

Los Biris

"No hay novedad. Esperemos que sigan animando. Son un alma importante y nada nos debe quitar ella".

Entre el padre de Vitolo y N'Zonzi

"El verano ha sido largo... Casi ningún día de playa y mucho trabajo. Un futbolista vital está a las órdenes del entrenador para seguir peleando por objetivos importantes".

El Mostachón de Utrera

"Estoy enormemente contento porque la Orden del Mostachón haya tenido a bien entregármelo a mí. Es el mayor galardón de Utrera que se da cada año. Reconoce el trabajo que he realizado estos años, y fue una noche inolvidable con mi familia y mis amigos. Muy contento y agradecido a la Orden del Mostachón".