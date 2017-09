Kjaer: "Crecí viendo al Liverpool, pero LaLiga es la mejor del mundo"

No suele prodigarse apenas por los medios Simon Kjaer. En Turquía, de hecho, no concedía entrevistas, pero el central más caro de la historia del Sevilla (13,1 millones de euros: 12,5 para el Fenerbahçe y 0,6 por mecanismo de solidaridad, según ha podido saber ED) ha tenido a bien hablar con Mirror en la previa de un apasionante Liverpool-Sevilla. De sus palabras se deduce que tiene muchas conexiones con los 'reds' y que, pese a considerar Anfield como un escenario especial, ni mucho menos siente miedo. Todo lo contrario. El danés es un guerrero.

"Algunos de mis familiares son fanáticos del Liverpool, así que no estoy completamente seguro de que me vayan a apoyar al cien por cien en este partido. Cuando jugué con Dinamarca contra Inglaterra, mi padre prácticamente me obligó a cambiar la camiseta con Steven Gerrard para que él pudiera tenerla", desvela el central, quien dice que sus únicos equipos son su selección y el que le paga: "Mi propia pasión por el fútbol está vinculada a mi club y a mi equipo nacional. Es diferente cuando juegas para ti mismo. Soy un profesional y no un fan de ningún otro club que el que yo represento".

"Sé de Daniel (Agger, su compatriota) disfrutó jugando en el Liverpool y sirviendo a este gran club, pero creo que la afinidad danesa con ellos se remonta mucho más tiempo", indica Kjaer sobre el interés que despierta en su país el rival del Sevilla. "Las generaciones de niños daneses locos por el fútbol han sido criados con el fútbol inglés y el Liverpool ha sido un gran club en los últimos 50 años", añade.

Pese a ello, Kjaer cree que no hay nada como España: "Si sólo miras los resultados, LaLiga debe ser la mejor del mundo. Piensa en todos los trofeos de la Liga de Campeones y Europa League que los grandes clubes españoles han ganado en las últimas temporadas. El fútbol se trata de ganar títulos... Por favor, eche un vistazo a los rankings de la UEFA, si quiere ". Eso sí, matiza que creció "con el fútbol inglés y el Liverpool FC en particular". "Éstas son las dos mejores ligas del mundo, eso es seguro", concluye.

Respeto al partido, destaca el ataque del cuadro de Klopp: "Roberto Firmino es un jugador increíblemente bueno y ha desarrollado mucho desde la última vez que lo enfrenté -en el Wolfsburgo, contra Hoffenheim-. Desde que debuté, siempre me ha gustado ir contra los mejores jugadores. Sadio Mané y Mohamed Salah son muy rápidos, grandes jugadores, pero ese es el tipo de oposición a la que te enfrentas en la Liga de Campeones", explica.

Y es que el Sevilla, según sus palabras, no tiene miedo: "Hay ambición, más que excitación en el vestuario. Este club ha ganado tres de los últimos cuatro trofeos de la Europa League, así que entramos en una competición para ganar, no para tener una buena experiencia de un día. Nadie en este equipo será intimidado por Anfield y estoy deseando jugar allí, con mucho respeto, pero no miedo. La atmósfera nos hará crecer, no encogernos".

Finalmente, el zaguero ha indicado que el Liverpool "es un club especial y Anfield, un lugar especial en el fútbol". "Es este tipo de partidos es para el que vivo y juego al fútbol. Es la escena más grande para un partido como este en la Liga de Campeones, de un nivel superior y vibrante a tu alrededor. Por supuesto, las noches europeas en Anfield son mundialmente famosas, pero trataremos de hacer que esta no sea tan agradable para los aficionados del Liverpool", termina.