"Muriel es un delantero de Champions"

El pasado domingo, en Montilivi, el colombiano Luis Muriel marcó su primer gol como jugador del Sevilla, se estrenó en España en partido oficial, se quitó la presión de encima y, de paso, acalló muchas de las dudas que, en este inicio de temporada, rodeaban su figura tras haberse convertido en el refuerzo más caro de la historia del Sevilla Fútbol Club (algo más de 20 millones de euros) sin ser, realmente, ese 'delantero de 15 ó 20 goles' del que tanto se ha hablado en Nervión este verano, tanto por parte de la entidad (véase director deportivo y presidente) como del sevillismo.

Un Luis Muriel que, como jugador de la Sampdoria, firmó 24 goles y 20 asistencias a lo largo de tres temporadas (84 partidos) y al que Marco Giampaolo, técnico del conjunto genovés, conoce muy de cerca, después de que el curso pasado le brindara 33 encuentros (31 en la Serie A y dos en la Copa de Italia) en los que el cafetero firmó 13 goles y nueve asistencias. Un rendimiento que Giampaolo entiende que puede ir a más si Muriel encuentra en Sevilla esa confianza que un jugador joven (26) y con calidad como él requiere. "Es un futbolista veloz y fuerte en el uno contra uno, que sabe ganarte la partida y vencerte en el momento adecuado", explica el técnico italo-suizo a ESTADIO Deportivo, donde reitera que el delantero es uno de esos futbolistas que "puede ganarte un partido" gracias a que "es muy rápido y coordinado" en sus movimientos de cara a puerta.

Por ello, lo tiene claro. Sólo necesita minutos como sevillista y aclimatarse a su nuevo destino, un fútbol español que, a su juicio, le puede venir muy a su expupilo, quien, defiende, tiene hechura de sobra para un club como el Sevilla, que este curso competirá por tercera vez consecutiva en la máxima competición continental a nivel de clubes, la Champions. "Luis tiene calidad suficiente para jugar en el Sevilla y en una competición tan importante como la Champions, es un buen delantero con una gran personalidad y unas cualidades que le hacen merecerse un equipo como en el que está, de Champions", apostilla a ED el técnico Marco Giampaolo, quien, eso sí, reconoció que Muriel es un "muy buen delantero" que te "puede aportar muchas cosas", entre ellas "el gol", pero que su principal característica como atacante no puede ser la de considerarle como un auténtico 'killer' del área. "Eso no lo es, Luis (Muriel) es un '9' que podría ser más un '10' o un '11'", asevera el técnico de la Sampdoria, quien le desea toda la suerte del mundo al colombiano en su nueva andadura por Nervión y, reconoce, que no le importaría poder seguir contando con sus servicios esta temporada en una Sampdoria que es séptima en la Serie A del Calcio, con dos victorias y un empate en tres partidos disputados.

Una confianza ciega en él que también presenta el argentino Eduardo Berizzo, como ha demostrado en este inicio de temporada dándole oportunidades siempre que la situación lo ha requerido. El gran momento de forma de Wissam Ben Yedder, más aclimatado a Nervión al estar afrontando su segunda temporada y en un gran momento de forma, con cuatro goles en cinco partidos disputados, es lo único que han relegado al ex de la Sampdoria a un rol algo más secundario ante los ojos del 'Toto', quien apuesta por jugar con un único delantero.

Con una larga temporada por delante y el Sevilla inmerso en tres competiciones en breve, Muriel no contará demasiados impedimentos para poder demostrar sus credenciales como sevillista y, también, intentar igualar como mínimo su balance goleador del curso pasado, en el que firmó 13 importantes tantos. Su primera diana como sevillista ya supuso tres puntos.