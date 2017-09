El sorprendente "no" del Sevilla a su fichaje, según Amavi

En el Sevilla tenían claro que Jordan Amavi debía ser el jugador que le hiciese competencia a Sergio Escudero. Lo veían ya claro desde que estaba Monchi, quien le realizó, como a Sébastien Corchia, un exhaustivo seguimiento durante años. Amavi, además de gustar a la secretaría técnica, encajaba en lo que demandaba Eduardo Berizzo, pues es prácticamente ambidextro, explota bien el juego interior -para dejar al extremo que vaya por fuera, como pide el Toto- y, en un momento dado, podría haberle hecho el relevo a Gaby Mercado en la derecha.

El club nervionense nunca dio una explicación pública, pero ya en su día este diario explicó que el que era todavía jugador del Aston Villa estuvo en la capital hispalense en coche, desde Portugal (el Villa estaba realizado allí su pretemporada) y tuvo que volverse sin firmar, al detectar los galenos de la entidad nervionense en las pruebas médicas anomalías físicas, seguramente consecuencia de la grave lesión de ligamento cruzado que había padecido meses antes.

Hasta ahora, se había pronunciado el presidente de los 'villanos', Tony Xia, quien aseguró que el examen médico fue positivo, atacando a los dirigentes del Sevilla, pero no lo había hecho nunca el futbolista, quien acaba de dar su versión de lo ocurrido en verano, antes de recalar en el Olympique de Marsella, a Telefoot.

"Iba todo bien. Regreso al hotel, mi agente me llama y me dice que no quieren que firme, que encontraron algo en la rodilla derecha, la que ha sido operada", comenta Amavi, dejando ya desde el principio por mentiroso a su otrora presidente, Xia.

Pero la historia sigue. "Al día siguiente, fui a Madrid a ver a un especialista, para que me hiciese unas pruebas adicionales. "Vi a un especialista, pero era un especialista en pies. Es decir, que no tenía nada que ver con mi lesión. Me hizo dos o tres pruebas, pruebas muy básicas, y se supone que era un especialista... Francamente, me sorprendió", desvela el lateral, quien acumula esta temporada 289 minutos de juego con el OM.

Y hasta ahí llegó. El Sevilla dijo no y Amavi volvió al mercado. "No me lo esperaba. Estaba sorprendido y después eso me generó una gran herida, pero supe levantarme", concluye.