Sevilla-Las Palmas (1-0): Los pitos, para Vitolo; las palmas, para Navas

La vuelta del considerado traidor Vitolo centró la previa de un partido en el que el Sevilla estaba más obligado a jugar mejor que a ganar, porque lo segundo lo había hecho incluso ofreciendo buen fútbol únicamente a ratos, y Berizzo era el primero en saber que del talento individual se puede vivir, pero no reinar.

De nuevo, el técnico argentino le dio un giro copernicano a su equipo, con ocho cambios en su once. Es decir, respecto a Girona, sólo repitieron Rico, N´Zonzi y Ganso, quien ya ha tenido más minutos que toda la temporada pasada. Y eso que en verano muchos se ofrecieron para acompañarle hasta la puerta de salida. Paradójicamente, el partido lo resolvió Jesús Navas, quien reemplazó a Vitolo en verano, quien rechazó ofertas superiores por amor, para volver a su Sevilla.

El primer protagonista, no obstante, sería el extremo canario, a quien Mercado le dio la bienvenida -con un codazo- justo tras el saque inicial. La tángana posterior dejó patente que durante la semana en los futbolistas también había mucha tensión contenida. Después ya empezó a aparecer Ganso, a quien Sampaoli, en la grada, no reconocería. El Sevilla estaba muy bien posicionado, jugando en campo rival y con el brasileño recibiendo balones de cara, muy participativo.

En esos minutos en los que fueron superiores, sin embargo, a los locales les faltó ´punch´, presencia en el área rival. Las Palmas no lo ponía fácil, porque ya no es el equipo de toque de Setién. Ahora se ordena mejor y realiza transiciones más rápidas. Sobre todo, hizo daño a la espalda de Escudero, a quien ni Correa ni Ganso, que era el interior de su zona, ayudaron apenas. Vitolo, a quien Mercado le siguió recordando con patadas que era 'non grato', gozó de un par de ocasiones antes de que el propio lateral argentino y Ben Yedder lo intentaran un par de veces cada uno desde media distancia, porque pisar aérea sólo la pisó Correa, en un cabezazo flojo a las manos de Chichizola.

El ritmo fue decayendo progresivamente en el primer tiempo hasta el comienzo del segundo, cuando el Sevilla volvió a salir con mucho brío. En el 53´, Ben Yedder tuvo la ocasión, con mayúsculas. Navas la robó en la frontal, le filtró el balón y el franco-tunecino, completamente solo y a dos metros de Chichizola, le pegó al centro. El meta argentino, además, reacción bien, como siempre.

Poco después se fue Vitolo, lesionado e increpado, y también Ganso, a quien Berizzo debió quitar más por cansancio que por otra cosa, porque el brasileño fue de lo mejore mientras estuvo sobre el campo. No falló ni un pase (31 de 31). Berizzo tiró de Franco Vázquez, Sarabia y Banega, y el Sevilla, sobre todo por medio de un Jesús Navas incansable, lo intentó una y otra vez, ya con más presencia en el área de Chichizola.

El 1-0 pudo llegar si no le hubiesen pitado a Ben Yedder un fuera de juego inexistente cuando encaraba al meta amarillo. Tuvo más vista el ´Mudo´ para ver su desmarque que el juez de línea, desde luego.

Cuando ya Nervión empezaba a mirar desesperadamente el reloj del marcador, llegó la acción con más ´Duende´: Navas, en su enésimo intento, la puso con fuerza desde la derecha y el balón describió una parábola tan extraña como espectacular para acabar dentro de la meta de Chichizola. Hasta el final no pasó nada, porque el Sevilla (sólo un tanto encajado en lo que va de Liga) está muy fuerte en defensa. Navas, que cumplía 400 partidos con el Sevilla, se llevó las palmas el día que Vitolo se fue amargado y con una sonora pitada.

- Ficha técnica:

1 - Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Nico Pareja, Escudero; N'Zonzi, Krohn-Dehli (Banega, m.76); Jesús Navas, Ganso (Franco Vázquez, m.62), Correa (Sarabia, m.70); y Ben Yedder.

0 - UD Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Aythami, David García, Ximo Navarro; Aquilani (Vicente Gómez, m.66), Hernán Santana (Hernán Toledo, m.85); Tana, Jonathan Viera, Vitolo (Momo, m.58); y Calleri.

Gol: 1-0, M.83: Jesús Navas.

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellanoleonés). Amonestó a los locales Mercado (m.44) y Jesús Navas (m.89), y a los visitantes David García (m.1) y Momo (m.76).

Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga Santander, disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante 35.317 espectadores. Césped en perfecto estado. Estuvo en el palco el seleccionador de Argentina y exentrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli. El presidente sevillista, José Castro, entregó a Jesús Navas una camiseta que conmemora sus 400 partidos oficiales con el club donde se formó.