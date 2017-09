Castro, cuestionado por Ben Yedder, Monchi, los insultos a Vitolo o el Betis

Satisfecho por la victoria y el liderato sevillista en su grupo de Champions, José Castro destacó en El Larguero de la Ser el buen arranque de curso: "En Liga vamos terceros, hemos perdido solo un partido, y en Champions, bien, pasamos la previa, un empate en Liverpool y un triunfo ante el Maribor que nos hace estar primeros de grupo".

Sin duda, un esperanzador inicio que muchos veían peligrar por la salida de Monchi, aunque el presidente sevillista quiso poner de relieve el valor de las estructuras y el trabajo de su sucesor, Óscar Arias: "Son dos magníficos profesionales, pero el Sevilla sigue. Esto es un trabajo de todos, las cosas continúan y continúan bien. Y lo importante es que las cosas salgan bien porque es el interés de todos".

Además, el mandatario nervionense destacó la figura de Ben Yedder, protagonista ante el Maribor por sus tres goles: "Llevábamos varios años detrás de él. Lo intentamos la temporada anterior, no pudo ser, pero este año está demostrando lo que es, un goleador. Aquí está para disfrute de los sevillistas".

Y volviendo a un nombre propio que interesa mucho en la capital, Castro se refirió al asunto de los insultos a Vitolo. "Hubo una televisión que puso unas imágenes en las que se decía que la afición cantaba ´Vitolo, muérete´, con un sonido anterior. Y eso es manipulación. Nadie más que nosotros ha actuado en ese asunto. Pero sí que es verdad que hay muchos partidos que no ha habido ni incidentes ni insultos. Y tenemos que seguir trabajando, hasta que no haya ninguno. No tenemos que radiar lo que hacemos, pero hacemos todo lo que tenemos que hacer", sentenció un Castro que no quiso hablar del buen momento del eterno rival: "Imagínese con la de cosas que tengo que hacer como presidente del Sevilla como para mirar al Betis. Cada uno a lo suyo. Es bonito poder competir en el derbi".