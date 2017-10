Óscar Arias sobre Muriel, el 'Mudo', Bacca, Amavi o Zeegelaar

Óscar Arias ha analizado algunos nombres clave de la primera plantilla del Sevilla, además de argumentar la no llegada de un tercer delantero en el pasado mercado veraniego. Uno de los jugadores en los que hay puestos más expectativas es el de Luis Muriel, el fichaje más caro de la historia del Sevilla. Así explica Arias en Canal Sur Radio cómo se gestó su fichaje: "Después de tanto seguimiento entendíamos que un futbolista así podía desarrollar su rendimiento y que en España podía explotar sus cualidades. Tiene las condiciones pero no estamos obsesionados con sus goles, no me preocupa porque no esperamos eso de él, ojalá meta 40 goles, pero lo que esperamos de él es que su progresión sea la que esperamos de él. Es un futbolista que aporta y que si cumple las expectativas puede tener un valor de mercado muy alto".

'Mudo' Vázquez: "Hay jugadores que tienen un lenguaje corporal que desde la grada atrae, y otros que parecen que generan cierta sensación de dejadez, y Franco es uno de esos, parece que juega con los brazos caídos pero que tiene una calidad tremenda. Acaba de salir de una lesión y hay que darle tiempo para que vuelva a su mejor nivel".

El debate sobre el tercer delantero: "Cuando Bacca llegó aquí tampoco era ese jugador que después fue. Al final no vino porque no teníamos la intención de traer un tercer delantero, teníamos las opciones abiertas hasta el final pero no se fue a por él. Lo hemos visto en los años anteriores con Aspas, Llorente, Immobile... ¿Lucas Pérez? Sólo fue un tanteo, no presentamos ninguna oferta. Cuando Muriel se puso a tiro nos fuimos a por él. Tenemos dos delanteros de buen nivel en el primer equipo, y otros dos de buen nivel en el segundo equipo a los que también hay que abrirles el camino para el día de mañana. Carlos Bacca ha sido un jugador importante pero era un jugador con un coste elevado, de edad avanzada, de poca rentabilidad y como digo, teniendo en el filial a jugadores como Carlos Fernández o Marc Gual...".

La Champions sirve para convencer a jugadores: "Es muy complicado hacer esto sin estar en Champions. Te da prestigio y dinero y eso es fundamental a la hora de convencer a los jugadores. Es una cuestión de peso muy importante para el jugador. Hay jugadores que conocen la trayectoria del club pero otros no porque están más distantes. La Champions nos va a ayudar mucho para acercar jugadores al Sevilla que en otra situación sería más difícil".

Algún fichaje que le frustrara: "La verdad que casi no hay tiempo para frustrarse con tanto trabajo. El tema de Amavi escoció a todos porque teníamos puestas muchas expectativas. Entendíamos que podía haber sido una muy buena opción. Sobre el tema de Zeegelaar ha habido demasiada literatura. El jugador llegó a venir a Sevilla y pasó reconocimiento médico, estábamos a la espera de firmar la documentación y en ese cruce el Sporting de Lisboa nos incluye unas cláusulas de penalización sobre el jugador, cambian una serie de cuestiones que ni se habían planteado antes, intentamos reconducir la situación. Ellos no querían que se pudiera reforzar a Benfica u Oporto con el jugador en un futuro... Y ya nos cansamos y comenzamos a mirar otras opciones".

Las rotaciones de los jugadores: "No solo es para que esté la plantilla esté fresca, sino también enganchada. El futbolista puede desconectar si siente que no cuenta para el entrenador, y es difícil que mantenga así al tensión y el nivel".