Escudé lo tiene claro: "Lenglet es muy parecido a mí"

Julien Escudé ha concedido una entrevista al portal Sevilla530.com en la que rememora sus grandes éxitos en el Sevilla y donde reconoce que aprecia en Clément Lenglet muchas similitudes con el Escudé futbolista, ahora metido entre fogones en su restaurante te Madrid 'SQD'.

- ¿Qué es más complicado, gestionar un restaurante o defender a algunos de los mejores delanteros del mundo?

- Ambas cosas son complicadas. Encontrarte con los mejores delanteros del planeta conlleva un gran esfuerzo. Ahora he comenzado una nueva vida en el mundo de la hostelería con mi mujer. Es también difícil hacerse un hueco. Se puede decir que antes trabajaba más las piernas y ahora el cerebro.

- ¿Tenía claro cuando estabas en activo que quería apartarte del mundo del fútbol cuando se retirara?

- Cuando jugaba en el Stade Rennais, conocí a un amigo que llevaba varios restaurantes y me gustó bastante ese gremio. Más tarde, en Sevilla, conocí a mi actual mujer, que se dedicaba también a la hostelería. Solo vivimos una vida: en el fútbol logré mis objetivos, y quería compartir un proyecto en común con ella.

- ¿Volverá al mundo del fútbol en el futuro?

- Nunca cierro las puertas. Es mi pasión. Estoy muy cerca. Me he dedicado al fútbol toda mi vida, pero ahora mismo estoy muy ocupado en sacar adelante mi empresa.

- En Sevilla son muchas las voces que comparan a Clément Lenglet con Julien Escudé. ¿Cree que realmente guarda similitudes con usted?

- Monchi siempre tuvo ojos en el mercado francés y quizá por el buen rendimiento que pude dar, buscó en Lenglet un perfil parecido al mío, que fuera complementario a los defensas que ya había en la plantilla. Evidentemente es muy parecido, sí. Central, zurdo, francés, con buena salida de balón... Juega muy bien y seguramente tenga mucha continuidad en el Sevilla FC.

- ¿Cree que tiene margen de crecimiento para llegar a ser un central de referencia en el fútbol europeo?

- Para él, después de venir de un equipo como el Nancy, llegar al Sevilla FC ya ha supuesto un paso muy importante para ser más grande en su carrera. Y está consiguiéndolo. Es titular, se lesiona poco y tiene una gran mentalidad competitiva. Reúne todos los requisitos para poder ser un referente en el futuro.

- Para muchos sevillistas y expertos, el mejor Sevilla FC de la historia fue el de la 06-07... ¿Qué tenía de especial aquel equipo?

- Antes de todo, tengo que decir que el Sevilla FC nos dio la gloria a los jugadores. Nos otorgó fama y prestigio internacional a cada uno de nosotros. Era un equipo que proyectaba alegría en el campo, fuerza en ataque, potencia defensiva y contaba con sobrada calidad técnica. Por todo esto, ganamos tantos títulos en tan poco tiempo.

- ¿Hubo algún secreto para tanto éxito?

- Fue un conjunto de muchas cosas. Es difícil de explicar. Primero, la visión de Monchi para fichar a una serie de jugadores que, a priori, podían complementarse. Todos jugadores con hambre de títulos. A eso se sumó una afición que tenía la expectativa de ver a su equipo algún día entre los grandes, y un buen entrenador como Juande Ramos, que logró sacar lo mejor de nosotros. Teníamos la sensación de que en el campo cada uno sabía bien su tarea. Nos respetábamos fuera y dentro del terreno de juego. Y luego la calidad de todos terminó por confeccionar un equipo potente.

- Mójese sobre un debate muy latente en la Sevilla blanca y roja. ¿Cuál ha sido el mejor Sevilla FC? ¿El de Juande Ramos o el de Unai Emery?

- Unai Emery hizo algo excepcional: ganar tres Europa League consecutivas. Nosotros logramos dos, pero también otros títulos muy importantes como la Copa del Rey o Supercopas de España y de Europa. Los años pasan, los futbolistas son distintos... No me gusta comparar. Lo importante es que ambas etapas han quedado grabadas en la historia del Sevilla FC.

- Faltó la guinda de aquella Liga... ¿Está de acuerdo con quienes piensan que se perdió el título por el arbitraje contra el Mallorca en la penúltima jornada?

- No. Los actos dictan que todo se resuelve en los dos últimos partidos del campeonato, pero la realidad es que la Liga se juega desde la primera hasta la última jornada. Si hubiéramos hecho mejor las cosas quien sabe si hubiésemos llegado campeones a Mallorca, pero al final todo se aprieta y nos quedamos con lo último. Y no es así. Evidentemente, existió frustración porque éramos el Sevilla FC y eso lo hacía más difícil. Fue doloroso. Pero echar la culpa al arbitraje es injusto. Los partidos se ganan en el campo, durante noventa minutos. Son cosas de la vida.

- ¿Qué recuerdo guarda de Antonio Puerta?

- Era un tío alegre. Siempre estaba contento. Venía por la mañana a la Ciudad Deportiva cantando. Tenía la identidad propia del andaluz, sevillano y sevillista. Fue, evidentemente, el trago más doloroso para nosotros, que lo vivimos desde dentro. Y para todo el sevillismo. Me quedo con su imagen de juventud. De alegría.

- ¿Quién fue el mejor jugador con el que jugó en el Sevilla FC?

- El que más me impactó fue Daniel Alves por su alegría en el campo. Un tipo muy competidor, con una gran calidad técnica y una enorme fuerza física. Era incansable. A la vista está la proyección que ha tenido. Cuando le veía junto a Jesús Navas me ponía en la piel de nuestros rivales y pensaba en el sufrimiento que pasarían para pararles. ¡Imagínate! ¡Eran dos bombas! Al igual que Adriano con Puerta...

- Qué pareja formó con Javi Navarro...

- Era increíble. Apenas teníamos relación fuera de nuestra profesión, pero en el campo nos entendíamos con solo mirarnos. Teníamos mucha química. Aprendí muchísimo de él. Era espectacular cómo movía a toda la defensa. Como hacía el fuera de juego. Dominaba todos los aspectos defensivos a la perfección.

- ¿Cuál fue su mejor momento en el Sevilla FC?

- Sin duda, la semifinal contra el Schalke 04. Jugándonos una final. El estadio lleno... ¡Cuánto sufrimiento! Recuerdo a la gente llorando. Sabíamos que era nuestro momento. Y después del partido, cuando llegamos a la Feria, me preguntaba: "¿Dónde estoy? Estoy viviendo un sueño". ¡Habían pasado solo unos meses desde que llegué a Sevilla y no podía creer lo que me estaba pasando!

- ¿Qué recuerda de los momentos previos a aquel encuentro?

- Los momentos de mayor tensión se viven antes de los partidos. Recuerdo que había una chispa especial. Todos unidos. Como toros. Palop gritaba desgañitándose. Nos sentíamos gladiadores. Escuchábamos a todo el estadio como una bombonera desde dentro del vestuario. Pensábamos: "Hoy nos dejamos aquí hasta la piel. No podemos perder". Teníamos una sensación de invencibilidad que nunca jamás volví a sentir.

- Y después llegó Eindhoven...

-Fíjate. Unos meses atrás estaba en el Ajax, donde no jugaba, y cuatro meses después estaba disputando una final en casa de su eterno rival. Ganar de la forma que lo hicimos... Sinceramente, en aquella época no éramos conscientes de lo que habíamos hecho. También recuerdo como anécdota el follón que había en el vestuario a media hora de comenzar la final. Era increíble. No dejaba de entrar gente que no conocíamos de nada, y los brasileños, mientras tanto, haciendo un rondo. Eso nos generó una sensación de bienestar. Experimentamos una presión distinta.

- ¿Cree que el Sevilla FC puede llegar a ganar la Liga algún día?

- Es la lucha. Cada fin de semana es la Liga. Es la competición más difícil. Da la regularidad. Trabajas todo el año por y para la Liga. Luego hay otros factores necesarios como la unión y la chispa que tuvimos nosotros, que estuvimos a punto de ganarla. Ahora es más difícil. El Atlético también está ahí. Pero nunca se sabe. Si enganchas una buena dinámica, si respetan las lesiones, si todo el grupo está animado, si existen rotaciones... A mí me gusta este Sevilla FC. Tiene criterio.

- ¿Le gusta esta plantilla entonces? ¿Crees que está compensada?

- Sí. Son jugadores con hambre. Y luego hay individualidades como Banega, la defensa me parece que es potente, un portero internacional... Tiene un buen conjunto. Creo que pueden hacer grandes cosas. En este comienzo de temporada estoy disfrutando viendo al equipo. Me gusta también N'Zonzi; tiene cosas de Keita.

- ¿Añora Sevilla?

- Echo de menos mis paseos por el Paseo de Colón. El calor. La luz. La gente. Disfrutaba mucho de la ciudad. Sevilla marcó mi vida. Allí conseguí títulos, fui internacional y conocí a mi mujer. Después de vivir en Sevilla, supe que me quedaría en España porque, aunque ahora con mi proyecto hostelero estoy en Madrid, quería estar cerca de Sevilla. Quería quedarme con el recuerdo de ir a Sevilla para disfrutar de la vida, más que con el día a día del trabajo.