Así es Berge, "el Patrick Vieira" noruego

Sander Berge es un objetivo prioritario del Sevilla en el próximo mercado invernal. El centrocampista de 19 años ha llamado la atención de numerosos clubes del primer nivel europeo pese a ser un desconocido para el gran público. ESTADIO Deportivo se pone en contacto con dos personas que lo conocen muy bien: Kjetil Rekdal, el entrenador que le dio la alternativa en el Valerenga y Jesper Mathisen, exfutbolista y experto en fútbol de la TV 2 de Noruega, medio para el que sigue la actualidad de la selección nórdica.

Rekdal, que desarrolló su carrera como jugador en Alemania, Francia y Bélgica y ostenta el título de máximo goleador noruego en los mundiales, no tiene dudas de las condiciones de su expupilo, a quien subió al primer equipo con 17 años. A esa edad, ya jugó un partido contra el Real Madrid en Oslo, en un duelo en el que el gran atractivo era la visita de Odegaard a su país natal. "Sander sólo necesitó 4 meses para adaptarse al equipo y tenía 17 años. Es un jugador en constante crecimiento. Lo que más me sorprendió de él es que si se equivocaba no le afectaba. Volvía a pedir la pelota y a jugar. Eso no ocurre en la gran mayoría de los chicos de 17 años que acaban de llegar al primer equipo. Él tiene esa personalidad. Por encima de su físico o su técnica, destaca por su mentalidad. También tiene una familia fantástica que le ha ayudado a saber qué pasos dar y cómo comportarse en cada momento", subraya.

Para Rekdal, Berge está listo para dar el paso: "Él ya está preparado para jugar al máximo nivel. Por supuesto que necesitará tiempo porque es normal cuando cambias de club y de país. Pero no necesitará mucho. Aprende muy rápido y es muy trabajador", indica.



Para el todavía entrenador del Valerenga, Berge tiene condiciones similares a las de uno de los colosos del fútbol europeo y Mundial de finales del siglo pasado y comienzos del presente: "Yo lo comparo con Patrick Vieira. Es un centrocampista que controla el juego, con un físico impresionante. En las disputas siempre gana. Es fuerte y en el juego posicional también es un gran pasador. Lo tiene todo para dominar el centro del campo". Para Rekdal, Berge puede ser importante en cualquier liga del mundo. "Sander puede jugar en cualquier liga porque es muy bueno. Puede ir a Inglaterra o Alemania, pero también a España o Italia, estoy convencido de que lo haría bien en cualquier sitio. Es un jugador para estar en un equipo puntero como el Sevilla", destaca y reconoce que no encuentra una respuesta a la pregunta de por qué tan pocos noruegos han jugado en España: "No sé por qué no hay más noruegos en España. Hay muchos en la Premier o en Alemania, imagino que España mirará a otros mercados como Portugal o Suramérica. Pero hay muy buenos jugadores de aquí".

Berge ya empieza a ser una pieza importante en la selección noruega: "Es un líder por la forma en la que juega. Fuera del campo pasa más desapercibido, pero dentro sí actúa como un líder".

Las dos fuentes consultadas por ESTADIO coinciden en su físico privilegiado: "Tiene un físico impresionante. Es grande, pero es muy ágil y muy rápido. Puede parecer lento en televisión, pero es realmente rápido", señala Rekdal, mientras que Mathisen profundiza en esa idea. "Berge es un jugador grande, fuerte y físico, pero lo que más me impresiona es su habilidad para el pase y su velocidad. Han hecho algunos test de velocidad en el Genk (10 metros, 20 metros y 40 metros) y ha ganado todos esos test, así que es muy rápido para ser tan grande (194 centímetros). También es muy maduro en su forma de jugar al fútbol y tiene un gran carácter dentro y fuera del campo. Esta mezcla de cualidades sería muy interesante verlas desarrollarse en el fútbol español".

A Mathisen el espectacular desarrollo de Berge no le coge por sorpresa. "Las cosas han ido muy rápido, pero la gente que lo conoce y que ha jugado con él en los últimos años no está muy sorprendida con su progresión. Era el mejor del Valerenga en casi todos los partidos y en los entrenamientos era impresionante", cuenta el ex zaguero.

Jesper Mathisen, exfutbolista y comentarista de TV2 de Noruega

¿Cómo encajaría en el Sevilla?

"Si llega al Sevilla entiendo que será usado como un mediocentro posicional, que aporta equilibrio. Es su posición ideal. Puede hacerlo bien más arriba, pero no ha sido nunca un jugador que dé muchas asistencias o marque goles. En el Valerenga era el daba el antepenúltimo pase antes del gol, no el definitivo. Su fuerza como medio defensivo es su físico, su velocidad y la calma que tiene con el balón", explica Mathisen, quien cree que Berizzo ya debe saber cómo encajaría en el equipo. "

Berizzo era el entrenador del Celta el año pasado cuando se enfrentaron al Genk en cuartos de la Europa League. En esos partidos demostró que puede encajar en el estilo de Berizzo. En el Genk juega como pivote defensivo, pero con sus cualidades puede transformarse en un gran box-to-box".

¿Su precio? "Merece la pena"

El Genk quiere hacer caja con Berge y son varios los equipos que hacen cola por él. "El Sevilla no es el único club que sigue al jugador, que estos días ha reconocido tener "un ojo extra en LaLiga". "Ha sido seguido ampliamente por el Monaco, el Atalanta, el Arsenal o el Manchester City. Tiene un potencial fantástico y si otros jugadores de 20 años han podido manejar la presión de jugar en un grande de Europa, él también podrá hacerlo. Todos estos clubes pueden ofrecerle un gran plan para su desarrollo. El fútbol español parece el más indicado para él. En Inglaterra, un jugador joven puede ser abandonado si no tiene un éxito inmediato. Preferiría LaLiga para Berge. Con los precios que se están pagando estos días, Berge merece la pena". El Genk quiere una cifra entre los 12 millones que ofreció el Sevilla en invierno y los 20 kilos que demandaron los belgas.