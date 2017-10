Carole no descarta seguir en el Sevilla

Se tuvieron que alinear los planetas para que Lionenl Carole acabase en el Sevilla, pero quién sabe si Óscar Arias ha traído un lateral para años. Es, pese a que hasta el momento ha mostrado muy poco, lo que piensa el propio futbolista, según ha declarado en una entrevista concedida al meido turco Sporx.

"Veo todos los partidos del Galatasaray, con el que me queda una temporada más de contrato, pero en estos momentos estoy defendiendo la camiseta del Sevilla. Quedarme aquí o volver no depende de mí. Eso sí, hay una opción en mi contrato con el Sevilla y quieren que me quede. Si se cumplen los objetivos que negociaron ambos clubes, voy a seguir mi carrera en España. No sé realmente qué pasará y no quiero darle demasiadas vueltas, pero quiero centrarme sólo en el fútbol y dar lo mejor en el Sevilla", ha comentado un Carole que ha disfrutado de 326 minutos a las órdenes de Berizzo.

Después, ha contado cómo le va en Nervión: "El Sevilla es un buen equipo. Estamos mejorando el juego cada semana. Hasta ahora, hemos estado compitiendo en LaLiga con los equipos más fuertes. Gané el encuentro ante Las Palmas y fui elegido como 'Jugador del Partido', pero de estas cosas no quiero hablar. Trato de trabajar para encontrar un lugar en el equipo y jugar con más asiduidad. En general, estamos jugando bien y soy feliz en Sevilla".