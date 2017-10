Castro se moja en ESTADIO sobre Berizzo, Muriel, Arias y los objetivos

El presidente del Sevilla, José Castro, analiza para ESTADIO Deportivo la actualidad de un Sevilla lanzado en lo deportivo y con muchos otros frentes abiertos que tienen menos que ver con el balón: su presidencia, insultos, lucha accionarial, posible reparto de dividendos, relación con la grada... Su trabajo diario por su "pasión", el Sevilla Fútbol Club.

- ¿Cómo ve el presidente al Sevilla de Berizzo?

- Yo lo veo magníficamente. Creo, y no me canso de repetir, que en todos los años que llevo yo aquí, y son más de veinte, hemos hecho la mejor plantilla posible y sobre todo la mejor plantilla en el sentido de dos buenos jugadores por puesto. Entonces a mí no me extraña que vayamos bien clasificados porque hemos hecho un esfuerzo importante en lo económico, en tener dos buenos jugadores por puesto y una tercera cosa muy importante que yo nunca he conocido aquí: de los nueves jugadores firmados, siete u ocho son las primeras opciones. Eso nunca lo he conocido aquí. Hemos tenido la capacidad económica para poder traer a esos jugadores que queríamos desde un principio.

- Entre ellos, el más caro de la historia de la entidad.

- Por ejemplo. Un Muriel en el que tenemos puesta una enorme ilusión y del que no dudamos que va a ser un jugador importante en el Sevilla y del que sus goles van a servir para hacer vibrar a la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán.

- Un poco de autocrítica. ¿Más puntos que sensaciones?

- No, más puntos que sensaciones no. Tenemos los puntos que tenemos que tener, han sido partidos mejores y otros no tan buenos por juego; pero ha habido jugadores que deciden, que definen resultados. Y esos jugadores son nuestros, no son del Murcia. Y como son nuestros, podemos decir que jugamos muy mal en Getafe, como siempre y como casi siempre juegan casi todos los equipos allí, porque es un campo difícil, pero al final tenemos un jugador que decide un gol y nos da la victoria. Pero ese jugador es nuestro y costó mucho dinero cuando lo compramos.

- ¿Cree que la exigencia de la afición, a veces, es demasiada?

- La exigencia es siempre buena. Siempre, siempre, siempre es buena. Porque eso nos ayuda a mejorar, es al ADN que tiene el sevillista. A intentar más, a querer más, a lo imposible. A intentar lo que está fuera de nuestra obligación económica en cuanto a resultados. Sí, es verdad que el sevillista en cuanto a exigencia puede pasarse un poco, pero bueno, eso es un punto menor por lo mucho que nos da esa exigencia en otros momentos.

- ¿Cuál debe ser el objetivo real del Sevilla este año?

- El objetivo siempre tiene que ir, nos guste o no, acorde con los económico. Dependiendo del presupuesto debe ir la clasificación. Sabemos que eso siempre no es así y que hay que conseguirlo jornada a jornada, que eso es complicado. Aunque eso es lo lógico, nosotros, además, no somos así. Queremos ganarlo todo, conseguir todo y para eso tenemos que ir a intentar hacer lo máximo para llegar a lo más alto posible.

- ¿Es el cuarto puesto la traducción de ese discurso?

- Eso, traducido, puede ser como tú lo quieras traducir. Simplemente te digo que nosotros tenemos que intentar todo y conseguir todo. Lo que a mí me gustaría es ser campeón de Liga, pero sabemos todos lo difícil que es eso. Pero quizá para tú ser tercero, o cuarto, tienes que tener mentalidad de intentar ser campeón de Liga, aunque sabiendo que es difícil porque hay unos clubes con unos presupuestos enormes y que prácticamente es inviable. Pero tú tienes que ir a por lo máximo, porque como tu idea sea ir a por el cuarto puesto, quedarás el séptimo.

- ¿Sería un fiasco quedar quinto o sexto, no entrar en la Champions?

- Un fiasco no es nada en fútbol, porque todo puede ocurrir, Dios no lo quiera. Imagínate que tenemos una racha mala que se prolonga más de lo debido, imagínate que tenemos lesiones de jugadores importantes. El fútbol es fútbol, todo puede ocurrir. Yo no puedo hablar de fiascos, y sobre todo no quiero pensar en un fiasco. Porque, repito, estamos ilusionadísimos, no ilusionados, con una plantilla que entendemos es de las mejores de la historia y con un grupo técnico en el que vemos la ilusión que hay en ellos y lo que ellos quieren progresar individual y colectivamente para un club como éste. Sólo pensamos en conseguir hitos importantes, porque si no tenemos esa mentalidad no seríamos nosotros y además nunca llegaríamos a lo que conseguimos ahora, aunque parece que no se nos da importancia. Hace poco leí en un periódico que hace cuatro años estábamos en la puntuación UEFA el 57º y ahora somos sextos; eso no es casualidad. Eso es trabajo, constancia e intentar conseguir todo y llegar hasta donde seamos capaces. Pero donde somos capaces es importante. Es importante conseguir tres títulos europeos continuos, entrar tres veces seguidas en Champions. Es difícil conseguir la segunda máxima puntuación de Liga como el año pasado. Es que nosotros estamos consiguiendo cosas importantes continuamente, lo que ocurre es que no lo vemos y me estoy refiriendo ahora a mí y a los que trabajamos en el club; no lo queremos ver porque no queremos pensar en qué hemos hecho sino en qué estamos haciendo y en qué queremos hacer. Tenemos que ser igual de razonables y darle importancia a lo que estamos haciendo en estos últimos años, que fuera de España se le da mucho más, increíble, a la que se le da aquí.

- La meta, entonces, recortar la brecha con el Atlético, ¿no?

- Es el que tenemos más cerca, lógicamente hay que intentarlo. Ustedes estáis viendo lo difícil que es ganar un partido, pero no a nosotros, sino a cualquiera. El Girona, que acaba de ascender, por ejemplo, tiene un acuerdo con el City y tiene cuatro o cinco jugadores suyos que elevan el nivel deportivo. Es muy difícil ganar los partidos.

- En Champions parece estar más claro. ¿Llegar a cuartos?

- Nosotros tenemos que mejorar lo del año pasado, eso lo tengo muy claro. Respetando a los rivales, sabiendo lo difícil que es y hablando de la mejor competición del mundo. Estamos muy contentos por estar ahora mismo los primeros de grupo, aunque todavía pueden pasar muchas cosas. Pero nosotros tenemos que pasar a octavos y luego a cuartos como mínimo, lo que seamos capaces. Lo que Dios quiera y nuestra plantilla sea capaz.

- Este verano parece que la marcha de Monchi ha propiciado una mayor notoriedad del presidente que antes en materia de fichajes, junto a Óscar Arias. ¿Ha sido del todo así?

- En esa pregunta hay varias cuestiones. Por un lado, Monchi se marchó siendo la figura tan importante que era en el club y sustituirlo, lógicamente, era una tarea dura. Óscar ha estado a la altura y es verdad también que este verano ha sido un verano de pocos días de playa porque hemos hecho muchas adquisiciones y en todo lo posible, no dentro de lo deportivo, en lo que evidentemente manda Óscar, hemos estado ayudándolo tanto Jesús Arroyo, como José María Cruz, como yo. Había que echarle una mano en todo y así lo hemos hecho, pero él es el verdadero artífice. Creo que el cambio ha sido bueno y ojalá siga así porque del Sevilla deben de ir saliendo los nombres, lo importante son los puestos. Si se va uno, viene otro; nadie es imprescindible. Óscar ha cubierto perfectamente el hueco de Monchi y no sólo lo digo yo, fue el propio Monchi el que nos dijo que Óscar era la persona preparada y que él sería el mejor para sustituirle.