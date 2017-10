¿Intervino el 'Pequeño' Nicolás en el fichaje de Vitolo?

La exposición mediática de Francisco Nicolás, conocido popularmente como el 'Pequeño' Nicolás, se ha reducido drásticamente en los últimos meses. Por eso su última, extensa e interesante entrevista, concedida a Diario de Avisos, está dando mucho jugo. Entre otras cosas, Francisco Nicolás responde a la pregunta de si intervino en el fichaje de Vitolo por Las Palmas o en la venta de Roque Mesa al Swansea, dos hechos muy comentados en las islas, aunque el protagonista no lo confirma.

Reproducimos únicamente el extracto entero de la entrevista en la que habla sobre este tema.

- ¿En qué trabaja ahora?

- Negocios. Soy empresario. En el mundo del fútbol, que me gusta mucho y me lo paso muy bien y es un negocio en auge, cada vez más rentable. También otros negocios de startups en Madrid, e incluso en Barcelona.

- ¿Qué tuvo que ver con el fichaje de Vitolo?

- Bueno€ Nada que ver.

- Hay fotos en las que se le ve celebrando el fichaje con el propio Vitolo€ ¿Y con el de Roque Mesa por el Swansea?

- Roque Mesa es muy amigo mío€ Como casi toda la plantilla de la UD Las Palmas.

- ¿Asesora a sus futbolistas?

- Sí, claro. Hay futbolistas a los que les interesa contar con una segunda opinión o directamente me encargan a mí su futuro profesional.

- ¿Me confirma algún nombre?

- No (ríe). En muchas operaciones de las que hago no salgo, y cada vez serán más, porque así tengo más tranquilidad. Si saben que estoy detrás, puede influir en alguna operación, porque saben de mis debilidades y de mis virtudes, así que mejor así.

- ¿Cómo llegó a la UD?

- Recuerdo haber ido al Insular de pequeñito. Siempre he sido del Real Madrid y de la UD Las Palmas. Como venía aquí todos los años, al final lo sentí como propio.

- ¿Tiene algún vínculo oficial con el club amarillo?

- Tengo una excelente relación con la Junta Directiva y con el presidente. Saben que siempre me tienen a su total disposición.