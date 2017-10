Berge: "Si la oportunidad está en el Sevilla, no puedo decir que no"

Hace unos días ya informábamos en ESTADIO Deportivo que Óscar Arias no se había olvidado de Sander Berge, joven centrocampista del Genk belga, y que volverá a ir a por el noruego en el próximo mercado invernal. Poco después el propio presidente nervionense lo reconocía en una entrevista a ED: "Nuestra intención es incorporar a Berge". Y ahora es el jugador el que ha hablado en su país sobre su futuro.

Tras jugar con la selección absoluta en este parón de selecciones ante San Marino e Irlanda del Norte, el mediocentro ha vuelto a ser preguntado en su país por el posible interés nervionense. "Es genial el interés del Sevilla, me hace muy feliz. Es muy especial para un chico joven de Noruega. Hace aproximadamente un año tuve una lesión grave de menisco y ahora estoy oyendo estas cosas, es casi surrealista. Es bueno saber que estoy haciendo muchas cosas bien, y el Sevilla es un equipo que juega en la Champions cada temporada", ha dicho Berge en el programa de radio noruega LaLiga Loca, dedicado a la actualidad del campeonato de Liga español.

Tanto la sorprendio al propio Berge el interés del Sevilla que reconoció volverse "loco" cuando supo de ello. "He escuchado muchas cosas buenas y malas todo este tiempo, pero cuando salió el interés del Sevilla me volví absolutamente loco. Sigo la Liga todos los años, y para mí y mi familia es muy atractivo", ha admitido el noruego, que no esconde que le gustaría jugar en España: "Siempre me he imaginado jugando en la Liga. Siempre he querido ir allí y vivir la experiencia. Hablé con John Guidetti y Daniel Wass y me dijeron que esta era la mejor liga para jugar, que eran muy felices allí, y que es un sueño para mucha gente para jugar contra los mejores".

También ha desvelado el centrocampista las negociaciones que se dieron el verano pasado entre el Sevilla, el Genk y el propio jugador. "Cuando supe del interés del Sevilla, como siempre he tenido una buena relación, dialogué con el club. Creo que el Genk entiende que cuando un club como el Sevilla entra en acción, un jugador en un club como el Genk lo ve interesante y lo considera como una oportunidad y un paso adelante, pero al mismo tiempo entiendo que el club tiene que pensar en sí mismo, y era justo en el inicio de una nueva temporada, el Genk quiere tener un buen equipo. Estoy bastante tranquilo con estas cosas, y las cosas saldrán bien ya sea en el Genk o en otro club en el futuro. Creo que voy a tener una buena carrera de todos modos, eso sí, si la oportunidad está allí, en el Sevilla, y tengo la opción, no puedo decir que no", ha asegurado.

Tan seguidor de LaLiga es Berge que incluso se ha atrevido con un pequeño análisis del mismo en este inicio: "Tenía curiosidad por ver al Barcelona tras sus dos partidos contra el Real Madrid, con un nuevo entrenador, con la lesión de Dembélé y la pérdida de Neymar. Pero Messi ha estado excelente. El comienzo del Real Madrid ha sido como ha sido, pero tiene una calidad increíble e irá a mejor. Su pérdida de puntos debe hacer la temporada aún más emocionante. El Sevilla ha empezado muy bien, el Atlético de Madrid está ahí. Hay muchos equipos que me impresionan, será una temporada emocionante".