Berizzo, diferente a Sampaoli: "Cuando yo firmo un contrato, lo cumplo"

Era muy esperada la rueda de prensa de Eduardo Berizzo, quien debía abordar varios temas de interés, como que esté en la terna de entrenadores para reemplazar a Juan Antonio Pizzi en Chile, junto a Manuel Pellegrini o Marcelo Gallardo.

Y, muy al contrario que en su día Jorge Sampaoli, respondió de manera directa. "Lamento que Juan -Antonio Pizzi- no haya podido clasificar a Chile. Estuve allí como asistente de Bielsa, lamento la no llegada de Chile y por Juan, que es mi amigo. En cuanto a la opción, soy entrenador del Sevilla y cuando firmo un contrato, lo cumplo", comenzó diciendo al respecto. "Soy claro y directo en mi manera de proceder, no juego a un doble discurso ni formar parte de una especulación. Mi trabajo necesita concentración, soy entrenador del Sevilla y lo seré todo lo que mi contrato dice, al menos de mi parte", remató.

"Como argentino viví a la expectativa de estar en el Mundial, pero no miedo, bastante tengo con mis partidos. Es difícil decir quién es el mejor, me quedo con la satisfacción de haber disfrutado tanto de Maradona como de Messi, fui rival de Diego, ahora veo a Messi. Son diferentes a nivel personal pero tan buenos a nivel técnico que dan gusto verlos jugar aunque luego lo sufra como rival. Messi demostró la importancia que tiene, es un jugador fantástico, que perdurará en el tiempo y qué bueno que juegue para Argentina. Para Argentina nunca ha sido fácil estar en un Mundial. Han sucedido cosas que han construido un escenario inestable para los jugadores también. Hay que ver el contexto en el que el equipo ha vivido para llegar al Mundial", terminó el 'Toto' sobre el asuntos de 'sus dos selecciones'.