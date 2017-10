Su agente: "Sabemos que a Berizzo le gusta Wass"

Trabajar con antelación es una de las claves de la dirección deportiva del Sevilla. Es una máxima que Monchi implantó en sus años al frente de la maquinaria de los fichajes del club y que sus herederos esperan aplicar con el mismo tino. De ahí que nunca se deje de trabajar. Hay opciones avanzadas para reforzar al equipo en invierno, como Arana, y también se piensa ya en la 18/19.

Uno de los nombres que se ha puesto a tiro para ese ejercicio es el de Daniel Wass. El internacional danés está rindiendo a gran nivel un año más en el Celta y acaba contrato en 2019, por lo que si no renueva los vigueses estarán obligados a venderlo el próximo verano si no quieren que se vaya libre como hizo Krohn-Dehli precisamente hacia el Sevilla.

ESTADIO se ha puesto en contacto con el agente del futbolista, que no oculta que el Sevilla es una de las opciones para su jugador: "Berizzo fue su entrenador en el Celta cuando llegó a España y sabemos que Wass es un jugador que le gusta. Para Daniel ir al Sevilla sería una buena solución para dar un paso adelante en su carrera. Es un gran club de LaLiga e importante en Europa".

Precisamente sería la presencia de Berizzo, un técnico con el que Wass creció exponencialmente, la principal baza del Sevilla para ganarse al medio, que cuenta con el interés de otros equipos: "Obviamente hay más clubes interesados, porque Daniel está haciendo un gran trabajo, pero no me corresponde a mí decirlo. Es cosa entre clubes".

Para Michael Johansen no hay dudas, o renueva o el Celta acabará traspasando a Wass. "Lo lógico es que si no renueva por el Celta salga traspasado el próximo verano. Si no, quedará libre en 2019 y no tendría oportunidad de ingresar ni un euro".

En cuanto a la renovación, no parece que vaya a llegar a buen puerto: "El Celta nos hizo una oferta. Les llevamos una contraoferta y hace tiempo que no hablamos. Puede ser porque entienden que no pueden llegar a lo que pedimos".

El propio Wass afirmaba recientemente que la ampliación por el Celta estaba bloqueada y en Vigo comienzan a hacerse a la idea de que saldrá e intentarán hacer la mayor caja posible. El hecho de que sean varios los clubes -también de la Premier- que le pretenden invita a pensar que la puja por el jugador de 28 años puede alcanzar las ocho cifras.

Dos referencias danesas

Berizzo no es su único conocido en Nervión. También cuenta con la referencia de su amigo Krohn-Dehli, que ya le invitó a probar la experiencia de Vigo, y de otro compatriota más, Simon Kjaer, que podría ver cómo el verano próximo la familia danesa en Nervión sigue creciendo. El Sevilla, al menos, lo tiene claro.