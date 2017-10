Valencia 4-0 Sevilla F.C.: Sin reacción en el banquillo... ¿y en el palco?

Misma imagen que en Moscú, mismo final. Apenas cuatro días después de caer estrepitosamente en la capital rusa con una segunda parte horrorosa, el Sevilla volvía a repetir guion en Valencia. Sin nada nuevo que ofrecer y lo que es peor, sin capacidad de reacción. Otra goleada, ante un rival directo y dando una imágen pésima que hace pensar en algún cambio...

El partido en Mestalla comenzó trepidante, con ambos equipos buscando la portería con ansia y rapidez. Guedes probaba los guantes de Sergio Rico en el minuto 2 de partido y la respuesta del Sevilla fue un disparo desviado de Franco Vázquez. El conjunto de Berizzo presionaba la salida de balón, poniendo en algún apuro a la zaga che, tanto que Muriel aprovechó un descuido de Gabriel Paulista para hacerse con la pelota pero su chut raso acabó en las manos de Neto.

Ambos conjuntos intentaron llevar la iniciativa, siendo el Valencia el que lo logró en el primer acto. Ya fuera por la bandas con Gayà, Guedes o Soler, o por el centro con la potencia de Kondogbia, el Sevilla comenzó a verse superado... Los rojiblancos resistían, Banega logró robar otro balón en campo rival pero como Muriel, su blado disparo acabó en las manoplas de Neto.

El Valencia manejaba el balón con rapidez, con mucha movilidad entre sus hombres de ataque, todo lo contrario que el Sevilla, que cuando tenía la pelota era previsible y lento. Estar circunstancia la aprovechó el Valencia para montar varios contragolpes con peligro... Las veloces transiciones ches hacían mucho daño a los sevillistas, sobrepasados por la habilidad y velocidad de Carlos Soler, que entraba por el área como por su casa.

A la media hora de juego Lenglet se veía obligado a abandonar el terreno de juego con unas molestias. En su lugar entraba Corchia, para ocupar el lateral derecho, y desplazar a Mercado como central junto a Kjaer. Los últimos minutos del primer tiempo se vieron marcados por la superioridad local. Soler volvía a hacer de las suyas por la derecha pero sus balones no encontraban rematador, o cuando lo hacía, no iban a puerta.

Y en una de esas contras ya anunciadas por los jugadores de Marcelino llegaría el 1-0. Una espectacular cabalgada de Guedes, con recortes a Kjaer primero y a Pizarro después, y un soberbio disparo seco a la escuadra de Sergio Rico que tocó en el larguero y acabó en el fondo de las mallas. Un auténtico golazo de esta joya portuguesa cedida por el PSG al Valencia.

Tras el paso por vestuarios, el guion del partido no cambió, el Valencia continuó llevando la iniciativa pero esta tardó muchísimo menos en encontrar las redes de Sergio Rico. Fue Zaza, que recibió un buen balón de Rodrido dentro del área, amago a Kjaer lo justo para hacerse el hueco, sacar un potente disparo y batir a Sergio Rico. Pudo darle emoción al partido Muriel apenas dos minutos después del tanto de Zaza, pero el colombiano optó por el recorte en lugar del disparo y acabó desvaneciendose ante la intensa defensa local. Con dos goles de desventaja, el ´Toto´ Berizzo no hizo nada para cambiar el partido, no buscó revolucinar un encuentro que poco a poco el Valencia iba durmiendo y llevando a su antojo. Al igual que ocurriera en Moscú, Berizzo volvió a evidenciar una preocupante falta de reacción y de ideas desde la banda. Metió a Sarabia por Nolito, buscando la movilidad del madrileño por dentro pero no cambió la tónica del partido. El Valencia continuaba saliendo al contragolpe y pudo hacer el tercero en otra cabalgada de Guedes, que en esta ocasión cedió para Rodrigo topándose éste con una espectacular parada de Sergio Rico.

Sarabia ponía la respuesta con un disparo raso desde la frontal que atrapó Neto, y a continuación fue Luis Muriel el que a punto estuvo de marcar con un buen cabezazo que se marchó rozando el poste valencianista. Empezó a reaccionar el Sevilla, más por orgullo que por juego, con un Sarabia dirigiendo el ataque con un evidente mejor tono físico que sus compañeros.

Berizzo hizo el último cambio dando entrada a Krohn-Dehli por Pizarro, y dejando en el banquillo a hombres más ofensivos como Correa o Ben Yedder. Mejoró el Sevilla en el tramo final del encuentro, quizás también por la relajación de los hombres de Marcelino. Pero ni aun así, los nervionenses fueron capaces de meter el miedo en el cuerpo a los ches. Lo intentó Banega con potente libre directo que repelió Neto con los puños.

Sin embargo, fue en otro contragolpe che, el enésimo del encuentro, con un omnipresente Guedes, el que acabaría sentenciando el partido. El luso rompía en velocidad y ponía el balón franco al punto de penalti para Santi Mina, que batía a Sergio Rico por bajo ante la desesperación del portero sevillista. Al igual que en Moscú , muchísimos regalos defensivos en el área propia y nulo acierto en la portería rival. Para colmo llegaría el cuarto, ya en el alargue, con un balón a la espalda de la defensa que cazaba un Guedes brillante para batir a Sergio Rico por alto. Lo dicho, algo debe cambiar...



- Ficha técnica:

Valencia: Neto; Montoya, Gabriel Paulista, Murillo, Gayà; Soler (Lato 90'), Kondogbia, Parejo, Guedes; Rodrigo (Pereira 82') y Zaza (Santi Mina 70').

Sevilla F.C.: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet (Corchia 30'), Escudero; Pizarro (Krohn-Dehli 76'), Banega, Franco Vázquez; Jesús Navas, Nolito (Sarabia 68') y Muriel.

Árbitro: Javier Estrada Fernández (c. catalán). por parte visitante amonestó a Nolito, Lenglet, Pizarro, Corchia.

Goles: 1-0 (43') Guedes; 2-0 (51') Zaza; 3-0 (85') Santi Mina; 4-0 (92') Guedes.

Incidencias: Estadio de Mestalla. 44307 espectadores.