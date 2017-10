El Sevilla no olvida a Jovetic y busca central

Se apunta principalmente al banquillo, pero en el trasfondo de la crisis que atraviesa el Sevilla se atisban también lagunas en la planificación. Principalmente, dos: Arias fue incapaz de fichar un tercer delantero y erró al estimar que el centro de la defensa, pese a la consabida fragilidad de Nico Pareja y Daniel Carriço, estaba bien cubierta.

Y es algo de lo que son conscientes en el propio club, donde ya piensan en sacar provecho del próximo mercado invernal. Según Deportes Cope Sevilla, en la entidad nervionense se trabaja en estos momentos en tres frentes. El primero, tantear el posible regreso de Stevan Jovetic, quien acabó firmando por el AS Monaco tras la salida de Mbappé y que apenas está gozando de protagonismo (227 minutos repartidos en cuatro minutos), con una posible cesión como vía más factible.

El segundo es la búsqueda de un nuevo central, dado que no se espera el regreso de Pareja pronto y que el Carriço será, seguro, a la largo plazo. Y, tercero, comenzar a estudiar el mercado de entrenadores, pues en Eduardo Dato, pese a que confían en que el equipo va a acabar retomando el vuelo de la mano de Berizzo, no querrían tener que improvisar si la tendencia negativa se mantiene. Se avecina, no en vano, un parón, que podría ser clave para el hipotético sustituto del 'Toto', y un partido ante el Spartak de Moscú determinante para conocer cuál será el futuro a corto plazo en la Liga de Campeones.

Lo que se transmite desde el Sevilla es tranquilidad, pero el fútbol se mueve en muchos escenarios y en Nervión prefieren estar preparados, según Deportes Cope Sevilla.