Mariano desvela por qué se marchó del Sevilla

"El club no hizo una propuesta de renovación y poco después surgió el Galatasaray. El Sevilla quería negociar por mí. Hablamos y nos fue bien a ambos lados. El club me dejó claro que quería venderme y la propuesta fue buena para el club. Estoy muy agradecido al Sevilla por todo, es un club que voy a llevar siempre en el corazón. Me dijeron: 'La gente quiere que te quedes, pero el pensamiento nuestro hoy en día es que no podemos rechazar la oferta del Galatasaray. No vamos a tener una oportunidad como esta otra vez'", ha desvelado Mariano Ferreira en una entrevista concedida a Yahoo.

El brasileño tiene un grato recuerdo de Jorge Sampaoli: "Es un entrenador que quiere ganar a toda costa y exige el máximo del jugador. Crecí mucho. Me dio una confianza inmensa. Si se hubiera quedado en el Sevilla, yo también me habría quedado. Él vino a hablar conmigo, dijo que quería seguir conmigo y que le gustaba mucho mi fútbol. Tiene un estilo medio loco, pero es una persona de bien. Tiene un gran corazón".

Mariano llegó a ser valorado por el Barcelona como posible fichaje, aunque el club catalán no llegó a realizar movimiento alguno, ya que Luis Enrique reconvirtió a Sergi Roberto y Aleix Vidal comenzó a tener minutos. "Lo que supe fue por la prensa, nadie del Barça vino a buscarme personalmente. Se dijo que las negociaciones no llegaron por culpa del pasaporte, por ser extranjero, pero lo cierto es que nadie del Barcelona me llamó. Fue cosa de la prensa", termina el lateral, quien, a sus 31 años, es titularísimo en el Galatasaray.