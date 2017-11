Desde Barcelona insisten: Aleix Vidal se acerca al Sevilla

Aleix Vidal saldrá casi con total seguridad del Barcelona el próximo mes de enero. El jugador catalán apenas cuenta con minutos desde la llegada de Ernesto Valverde (tampoco los tuvo con Luis Enrique), que lo considera más como extremo que como lateral, por lo que sus opciones de jugar en el ataque azulgrana son más remotas si cabe.

En este sentido, el diario Sport vuelve a insistir en que la opción más viable a día de hoy para Aleix Vidal es su regreso al Sevilla. Cierto es que en Nervión tienen bien cubierta la banda derecha, pero no el centro de la defensa, por lo que la solución, si Vidal acabara llegando a Nervión, sería la de utilizar a Mercado como central ante los continuos problemas físicos de Nico Pareja y Carriço, y que sea Corchia el que compita el puesto con el todavía jugador azulgrana.

Según este diario, Aleix Vidal se está planteando muy seriamente cambiar de aires y su primera opción sería la de regresar al Sevilla, donde ya jugó a un gran nivel en la temporada 14/15. De hecho, su rendimiento le sirvió para debutar con la selección española y ser vendido al Barcelona por 17 millones de euros un año después de ser comprado al Almería por tres.

La vía por la que el exsevillista volvería a Nervión sería la de una cesión con obligación de compra a final de temporada en torno a unos 10 millones de euros. En el Sevilla, por su parte, no prefieren hablar de jugadores concretos, pero sí admite que están abiertos a cualquier posibilidad. "Estamos pendientes del mercado en su totalidad. Que salga su nombre es un continuo desde que se fue. No es fácil ese retorno en números, pero no sabemos lo que puede pasar", aseguraba hace poco Óscar Arias en Radio Marca sobre el posible regreso de Vidal. Habrá que estar atentos...